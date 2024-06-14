レストランなどで最近見かけるネコ型配膳ロボット「BellaBot」。中国のPudu Robotics Japanが開発した製品だ同社は、2024年6月12日〜14日に開かれた電子回路業界総合展示会「JPCA Show 2024」に出展。「BellaBot」を工場・倉庫用にカスタマイズした「BellaBot 工業用バージョン」と、5月に新たに発表した工場用ロボット「PUDU T300」を披露した。製造現場特有の狭い通路を巧みに移動ネコ型配膳ロボット「BellaBot」は、搬送作業の