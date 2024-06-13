イスラム組織ハマスに拘束されていたコズロフさん/Marko Djurica/Reuters （ＣＮＮ）イスラエルの作戦によって８日に救出された人質の１人の家族は、パレスチナ自治区ガザ地区でイスラム組織ハマスに拘束されていた８カ月の間に、人質は精神的虐待を受けたと語った。アンドレイ・コズロフさん（２７）はガザ中心部のヌセイラト難民キャンプへの急襲で他の３人とともに救出された。この作戦はイスラエルが人質を救出した３度目の作