水原氏が契約解除…代理は山本由伸通訳か前田健太の元通訳ドジャースは20日（日本時間21日）、大谷翔平投手の通訳である水原一平氏を解雇したと声明を発表した。米メディアによると、違法賭博に関与した疑いがあるという。突然の解雇に日米が衝撃を受けていたが、地元メディア「ドジャー・ブルー」は水原氏の代わりに園田芳大氏かウィル・アイアトン氏が務めるのではないかとみている。水原氏は大谷がエンゼルスに加入した2017