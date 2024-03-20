北海道小樽市消防本部に勤務する５０歳代の男性職員が、職員でつくる任意団体「小樽市消防職員行政研究会」の会費など約１０００万円を着服した疑いがあることが１９日、わかった。北海道警小樽署が横領も視野に任意で調べている。研究会や市消防本部などによると、男性職員が８日、小樽署の交番に「研究会の金を使い込んだ」と自首したという連絡を受けた研究会が、会費などを積み立てている複数の預金口座を調べたところ、残