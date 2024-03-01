スガキヤは、2024年3月2日・3日の2日間、一部を除く店舗で、一部の商品を半額（1円単位は切り下げ）で販売する「スーちゃん祭2024」を開催します。 なお、イベント期間中は値引き対象外の商品は販売中止となります。SNSキャンペーンも開催 値引きの対象となるのは、3種類のラーメン（ラーメン、特製ラーメン、肉入ラーメン）と、4種類のアイスクリーム（ソフトクリーム、チョコクリーム、ベリークリーム、クリームぜんざい）です。