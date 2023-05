世界各国は、フランスのパリで2015年に採択されたパリ協定に基づき、世界の平均気温の上昇を「産業革命前から1.5度」に抑えることを目標に掲げています。しかし、2027年までにこの基準を上回ってしまう年が出る可能性が高いことを、世界気象機関(WMO)が発表しました。Global temperatures set to reach new records in next five years | World Meteorological Organizationhttps://public.wmo.int/en/media/press-release/global-