写真共有サービスのPinterestには、投稿された画像を保存して整理する「ボード」という機能があります。Pinterestのアルゴリズムにより、ボード機能を使用して未成年の写真を簡単に集めることができてしまう問題が発生していると、アメリカのニュースメディア・NBC Newsが報じました。Investigation: How Pinterest drives men to little girls' imageshttps://www.nbcnews.com/tech/internet/pinterest-algorithm-young-girls-vid