ソフトバンクは２８日、石川柊太投手が元ＳＫＥ４８の大場美奈と２４日に入籍したことを発表した。２人の署名の入った直筆のメッセージで報告した。石川は阪神の佐藤輝らとともに球界屈指のももいろクローバーＺのファン“モノノフ”として知られていただけに、ＳＮＳ上では祝福とともに驚きとツッコミも。「モノノフがＡＫＢ（ＳＫＥ）と結婚とか色々複雑すぎて」、「モノノフなのに元ＡＫＢと結婚すんのかいｗ」、「モノノフ