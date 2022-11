Twitterを買収してCEOに就任したイーロン・マスク氏が「Twitterの有料化」について検討中であることが、SNS関連メデイアのPlatformerによって報じられました。Platformerは「内部に詳しい関係者」からの情報だと述べています。Musk discusses putting all of Twitter behind a paywallhttps://www.platformer.news/p/musk-discusses-putting-all-of-twitterマスク氏は2022年10月28日にTwitterを買収して以降、大幅な人員削減や認証