アメリカで最も有名なパロディ系ニュースサイトのジ・オニオンが「Twitterから永久BANされた」と新たに報じました。ジ・オニオンはTwitterから永久BANされた後もTwitter上で「永久BANを解除せよ」「言論の自由を守れ」というツイートを連投。Twitterに対して徹底抗戦の構えを見せています。BREAKING: The Onion Has Been Permanently Banned From Twitterhttps://www.theonion.com/breaking-the-onion-has-been-permanently-banned