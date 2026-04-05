「goodsauna & spa SAPPORO」は都市型サウナの最高峰！2025年11月にオープンした「goodsauna & spa SAPPORO」は、札幌エリア最大級とされるサウナ区画を誇ります。TTNE（サウナクリエイティブ集団）を率いるととのえ親方がサウナ室を監修し、建築家のクマ タイチ氏が全体の空間設計を担当。23時間営業の滞在型施設は、都市型サウナの最高峰といえる完成度です。サウナ室でまず目を引くのは、HARVIAの水車型サウナストーブ