この先も高温傾向が続くでしょう。目先19日(日)が暑さのピークで、関東以西では夏日(最高気温25℃以上)が続出しそうです。東京都心は27℃と6月下旬並みの暑さとなるでしょう。甲府市は29℃と真夏日に迫る暑さとなりそうです。今のうちに暑さに慣れる暑熱順化を進めておくと良いでしょう。高温傾向19日(日)は夏日が続出真夏日に迫る暑さもこの先も高温傾向が続くでしょう。最高気温は平年より高い日が多く、目先19日(日)頃が暑