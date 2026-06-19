堀田 真由さんが納得の投資デビュー！MUFGの安心感・まるっとおトクなサービスが決め手　三菱UFJ eスマート証券の新TVCM「投資、はじめてみた！」篇、6月20日より放送開始

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長 飛松 一樹 (とびまつ かずき)、以下、「当社」）は2026年6月20日（土）より、俳優の堀田 真由 (ほった まゆ) さんが出演する新CM「投資、はじめてみた！」篇を全国で順次放送開始いたします。

当社は、「すべてのひとに資産形成を。」をミッションに掲げ、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の安心感・信頼感を基盤としながら、国内株式取引手数料0円[1]やクレカ積立（クレジットカード決済での投資信託の積立）など、お客さまの多様なニーズにお応えする各種サービスを展開しています。

こうした当社サービスの魅力をより多くの方に知っていただくため、イメージキャラクターの堀田真由さんが出演する新CMを制作いたしました。

[1]取引手数料が無料となるお取引には、各種条件・ご留意事項がございます。詳しくは、三菱UFJ eスマート証券のホームページでご確認ください。

■CMについて

新CMは、前作で「投資をはじめてみようかな」と一歩を踏み出した堀田さんが、実際に投資をはじめた姿を描いています。

舞台は、同僚とのランチタイム。堀田さんがおいしそうにとんかつを頬張るシーンから幕を開けます。最近のいきいきした堀田さんの表情に気づいた同僚との会話の中で、「思い切ってはじめてみたの、投資」という言葉とともに、前向きな日常を送る堀田さんの姿が描かれます。

MUFGグループならではの安心感・信頼感に加え、「国内株式手数料0円」や「クレカ積立」「ポイントがたまる！つかえる！」といった利便性を背景に、納得感を持って資産形成に踏み出した姿を堀田さんの等身大の演技で表現しています。

資産形成に一歩踏み出した堀田さんの充実感や、いきいきした表情を通じて、「いい未来に、いい投資。」というメッセージをよりリアルにお伝えする内容に仕上げました。

■ CM概要

タイトル：「投資、はじめてみた！」篇（30秒、15秒）

出演：堀田 真由

放送開始日：2026年6月20日（土）

CM映像

https://youtu.be/ZlkLrdRH1zA（30秒）

https://youtu.be/z9xt0djb6Mk（15秒）

https://youtu.be/Ch7Vqyvro-o（バンパー広告×5タイプ）

■まるっとおトクなサービス

三菱UFJ eスマート証券では、気軽に資産形成をはじめていただけるような、おトクなサービスをご用意しています。投資信託の積立をクレジットカードで決済でき、三菱UFJカードなら最大7%ポイントが還元[2]されます。各種ポイントも、条件に応じてためることができ、たまったポイントは投資信託等にご利用いただけます[3]。更に、国内株式手数料は0円[1]。資産形成をより身近に感じていただけるおトクなサービスがまるっとそろっています。

[2]還元されるポイントはグローバルポイントです。クレカ積立およびポイント還元には各種条件・ご留意事項がございます。

[3]ご利用いただけるポイントはPontaポイントです。（100円以上、1円単位でご利用いただけます）

詳しくは、三菱UFJ eスマート証券のホームページでご確認ください。

■撮影エピソード

当社のCM出演も2回目となり、リラックスした表情で現場入りした堀田さん。今回は「実際に投資をはじめた」という役どころを、持ち前の明るさと笑顔でいきいきと演じてくださいました。

特に、サービス名をさまざまなパターンでコメントするカットでは、試行錯誤を重ねながら熱演する堀田さんの姿に、スタッフからも思わず笑みがこぼれる場面も。終始和やかな笑い声に包まれた撮影現場から、視聴者を前向きな気持ちにさせてくれる新CMが誕生しました。

当社のYouTube公式チャンネルでは、メイキング映像を限定公開しています。

YouTube公式チャンネル https://www.youtube.com/@aukabucom-ondemand

■堀田さんのコメント

今回は、実際に投資をはじめた役を演じさせていただきました。

一歩踏み出すことで気持ちが前向きになり、日常が少し明るく見えてくる。そんな変化を感じていただける新CMになっていると思います。

ぜひ皆さんも、三菱UFJ eスマート証券の新CMチェックしてみてください。イースマね！

■堀田さんのプロフィール

1998年生まれ。

2015年にWOWOW 連続ドラマW 『テミスの求刑』でデビュー。

その後、NHK 連続テレビ小説『わろてんか』、大河ドラマ『鎌倉殿の13人』、ドラマ『御上先生』『僕達はまだその星の校則を知らない』など話題作に数多く出演。

また、2025年10月より『アナザースカイ』の新MCに就任。

2026年3月、当社イメージキャラクターに就任。

以 上

三菱UFJ eスマート証券株式会社

金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号

銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号

電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会