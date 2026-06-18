日本の鉄板文化を世界へ。月島発『月島もんじゃ こぼれや』が海外展開を始動、6月27日より海外初店舗をマレーシアにオープン

株式会社deltaTsukishima Monja Koboreya 外観明太餅もんじゃ

東京・月島発のもんじゃブランド「月島もんじゃ こぼれや」を運営する株式会社delta（本社：東京都中央区月島、代表取締役社長：中村謙作、以下「delta」）は、ブランド初となる海外店舗「月島もんじゃ こぼれや（Tsukishima Monja Koboreya）」を、マレーシア・クアラルンプールの商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと ブキッ・ビンタン シティ センター（ららぽーとBBCC）」に2026年6月27日（土）よりオープンします。

⚫︎未開拓の「世界市場」へ挑戦。日本の鉄板文化を届ける、こぼれやの新たな一歩

近年、日本食レストランの海外展開は加速し、寿司やラーメン、お好み焼きなどの認知は世界的に広がっていますが、「もんじゃ焼き」は日本国内で高い人気を誇りながらも、海外市場における認知度は依然として限定的です。国内で7店舗を展開する「こぼれや」は、ミッションに「Save the JAPAN FOOD（ともに守る、次を創る）」を、ビジョンに「Share the TEPPAN CULTURE（世界中に鉄板を囲むよろこびを）」を掲げています。日本が誇る素晴らしい鉄板文化やもんじゃ焼きの魅力を、まだ見ぬ世界の人々へ洗練されたかたちで届けたい――。この熱い想いこそが、私たちの原動力です。

現在、東南アジアの主要市場におけるもんじゃ焼きカルチャーの展開はまさにこれからのフェーズであり、このタイミングでの海外挑戦は、中長期的な持続的成長における大きなビジネスチャンスであると捉えています。ビジョンである「世界中に鉄板を囲むよろこびを」実現するため、私たちは第一歩を踏み出します。

⚫︎日本食レストランが2年で約1.35倍に急増するマレーシア市場の熱気

マレーシアはASEAN有数の親日国であり、日本食への信頼と人気が高い市場です。日本食レストラン数は近年増加しており、外食市場も継続的な成長を続けています。また、現地の人々にとって外食は単なる食事ではなく「体験」や「コミュニケーション（社交・娯楽）」の場として楽しまれる傾向があり、鉄板を囲みながら食事を楽しむもんじゃ焼きとの高い親和性が期待できます。経済動向の面においては、マレーシアの外食市場は堅調な経済成長を背景に右肩上がりで拡大しており、国民の外食支出割合は日本の約2倍に達しています。

さらに、近接市場であるタイにおける同カテゴリの成功事例も受け、もんじゃ焼きへの期待値が向上していることや、マレーシア国内の日本食レストラン数が直近2年で約1.35倍に達するなど、日本食人気が急速に拡大している市場環境も後押しとなっています。

⚫︎現地の食文化に配慮し、ポーク不使用の出汁を再設計！

現地店舗では日本国内と同等の品質を提供するため、メニューや提供方法のローカライズは最小限に留めています。一方で、イスラム教徒が多数を占める現地の食文化に配慮し、こぼれやの味を大切に守りながら、ポーク（豚肉）不使用を前提とした出汁を現地で再設計しました。ムスリムのお客様をはじめ、より幅広い層の方々に安心して本場（月島）の味を楽しんでいただけるお店づくりを目指します。

メニューには、日本国内で不動の人気を誇る「明太餅もんじゃ」をはじめ、高級食材を使用した「和牛すき焼きもんじゃ」や「海鮮こぼれやもんじゃ」など、日本のクオリティを忠実に再現したもんじゃ焼きを展開いたします。さらに、もんじゃ焼きに馴染みの薄い層に向けて「海鮮五目天（お好み焼き）」や「鶏焼きそば」などの鉄板メニューも幅広く取り揃えています。

和牛すき焼きもんじゃ海鮮こぼれやもんじゃもんじゃ焼き

⚫︎株式会社delta 代表取締役社長 中村謙作のコメント代表取締役社長 中村 謙作

私は浅草に生まれ、もんじゃの街・月島で育ちました。祖父の一人は築地市場で魚介を扱う仲卸『東七商店』を営み、もう一人の祖父は浅草で宮大工として会社経営をしていました。幼い頃から、東京の食文化や職人文化を身近に感じながら育ったことが、現在の事業の原点になっています。

近年、日本には多くの海外のお客様が訪れ、東京の食文化への関心が高まっています。国内店舗でも海外のお客様から、『こんな日本食は知らなかった』『自国にも出店してほしい』というお声を頂く中で、もんじゃ焼きが世界で受け入れられる可能性を確信しました。

私たちは、日本でお客様を待つだけでなく、自ら海外へ赴き、東京ならではの食文化を世界へ届けたいと考えてきました。

今回のマレーシア出店は、その挑戦の第一歩です。このような機会を実現できたのは、ららぽーとBBCCをはじめ、多くの関係者の皆さまからの温かいご支援があったからこそです。心より感謝申し上げます。

もんじゃは単なる料理ではありません。一つの鉄板を囲みながら、家族や友人と会話を楽しみ、同じ時間を共有するコミュニケーションの食文化です。マレーシアでも多くの方々にその魅力を体験していただき、地域の皆さまに長く愛される場所をつくりたいと考えています。

そして将来的には、シンガポールやバンコクをはじめとするASEAN全域への拡大を視野に入れ、月島で育まれたもんじゃ文化を世界へ広げ、『月島もんじゃ こぼれや』を東京を代表するグローバルブランドへと成長させてまいります。

＜店舗概要＞

店舗名：月島もんじゃ こぼれや（Tsukishima Monja Koboreya）

所在地：Ground Floor, LaLaport BBCC, Mitsui Shopping Park, 2, Jln Hang Tuah Lot G-83, Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, マレーシア

（Google Map：https://maps.app.goo.gl/9tXZkRe4TStoDj2e6）

グランドオープン日： 2026年6月27日（土）

営業時間：10:00～22:00（施設営業時間に準ずる）

定休日：なし（施設休館日に準ずる）

席数：約70席

公式ホームページ：https://(https://tsukishima-monja-koboreya.com/)tsukishima-monja-koboreya.com/(https://tsukishima-monja-koboreya.com/%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9A@koboreya_my)

公式Instagram：@koboreya_my(https://www.instagram.com/koboreya_my/)

Tsukishima Monja Koboreya 内外観『月島もんじゃ こぼれや』について

東京・浅草に生まれ、月島で育った創業者。学生時代にもんじゃ店で経験を重ねるなかで芽生えた「もんじゃの魅力を、洗練されたかたちで伝えたい」という想いから、2015年、東京・月島に「こぼれや」は生まれました。

日本各地を巡るなかで出会った素晴らしい食材と、それを育む生産者たちの想い。そのすべてを一品のもんじゃに込めてお客様のもとへ届けたい--。

こぼれやのもんじゃには、たくさんのつくり手の想いと物語が込められています。こぼれるほど具材を盛りつけた、ここでしか味わえない『唯一無二の下町創作もんじゃ』をどうぞご堪能ください。

ブランドサイト：https://tsukishima-monja-koboreya.com/

月島もんじゃ こぼれや『株式会社delta』について

代表者：代表取締役社長 中村 謙作

創業：2015年10月

所在地：東京都中央区月島3-7-12 ザ・シティ月島B1F

事業内容：外食事業の運営

ブランド：月島もんじゃ こぼれや

出店状況：国内7店舗

企業サイト：https://delta-tokyo.co.jp/

株式会社delta