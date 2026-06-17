【直方市】九州酸素株式会社様より企業版ふるさと納税でご寄附いただきました！

直方市

九州酸素株式会社様より、企業版ふるさと納税を通じてご寄附をいただきました。 賜りましたご寄附は直方市の地方創生のために、大切に使わせていただきます。

【寄附企業概要】

企業名：九州酸素株式会社

所在地：福岡県飯塚市目尾398

代表者：代表取締役社長 有吉 慶祐

ＵＲＬ：https://www.q-san.co.jp/

事業内容：LPG・一般高圧ガス・医療用酸素ガス製造・卸売販売、食品添加物〔炭酸ガス〕小分け製造・販売、LNG〔液化天然ガス〕の販売、高圧ガス容器再検査事業、LPG配送センター事業、高圧ガス設備の設計・施工・検査、太陽光発電による電力販売

【企業版ふるさと納税とは】

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生に関する取り組みに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。企業にとっては、社会貢献によるイメージアップに加え、地方公共団体とのパートナーシップの構築または地域の特色を活かした新たな地域創生プロジェクトへの展開などにつながります。

直方市の企業版ふるさと納税について、詳しくは直方市のホームページに記載しています。

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1204/_1377/_16881/_16887.html

【お問い合わせ】

直方市 秘書広報課 ふるさと応援係

渡辺

TEL：0949-25-2236