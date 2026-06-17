AIが評価を支援し、人が面接ハイライトで見極める。RECOROKUが採用面接向け機能をアップデート

RUN.EDGE株式会社

RUN.EDGE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小口 淳）は、映像クラウドサービス「RECOROKU」において、採用面接向け機能をアップデートしました。

今回のアップデートでは、AI面接、AIスコアリング、候補者情報の一元管理などを通じて、応募後の面接実施、評価情報の整理、候補者比較、面接官への情報共有までを効率化します。

RECOROKUは、AIが面接内容を整理・評価し、その結果を特許技術であるシーン再生技術を使った面接ハイライトと組み合わせることで、採用担当者がAIの評価を参考にしながら、実際の面接シーンをピンポイントで確認したうえで判断できる選考体験を提供します。

RECOROKUが目指すのは、AIに採用判断を任せきる選考ではありません。

AIによって面接内容を整理し、評価情報や確認ポイントを可視化することで、採用担当者が見るべき場面を見つけやすくします。そのうえで、人が実際の面接ハイライトを確認し、候補者の発言内容、表情、話し方、反応を踏まえて判断できる状態をつくります。

これにより、採用担当者は「AIのスピード」と「人の納得感」を両立しながら、より効率的で確かな選考判断を行うことができます。

採用AIの活用が進む一方で、最終判断には「確認できる根拠」が求められている

採用現場では、応募者対応、日程調整、面接実施、面接内容の確認、評価コメント作成、候補者比較、面接官への情報共有など、多くの業務が採用担当者や面接官の負担になっています。

こうした課題に対し、AI面接、AIスコアリング、AI議事録などの活用が進んでいます。候補者の回答内容を自動で整理し、評価項目ごとにスコア化することで、確認や比較にかかる工数を削減できます。

一方で、採用判断においては、AIの評価やテキスト要約だけでは確認しきれない情報があります。

たとえば、候補者がどのような表情で回答していたのか、質問に対してどのように反応したのか、話し方に一貫性や納得感があったのか、面接全体の雰囲気はどうだったのか。こうした情報は、議事録やスコアだけでは把握しづらく、判断の前に実際の面接シーンを確認したい場面があります。

しかし、確認のために面接動画を最初から最後まで見返すのは大きな負担です。複数候補者を比較する場合や、面接官・採用担当者間で判断材料を共有する場合には、必要な場面を探すだけでも時間がかかります。

RECOROKUは、AIによる面接情報の整理と、面接ハイライトによるシーン確認を組み合わせることで、「AIで効率化しながら、人が確かめて判断できる」採用選考を支援します。

今回の主なアップデート内容

■ AI面接機能

候補者がオンラインでAI面接を受験できる機能です。

応募者への面接URL送付から面接の実施・録画までを自動化できるため、面接官がリアルタイムで同席しなくても、初期面接をスムーズに進められます。

これにより、面接日程の調整や初期対応にかかる負担を軽減できます。

面接後は、AIスコア、議事録、確認ポイントなどを自動生成し、採用担当者が後から確認できる状態にします。

■ AIスコアリング機能

面接内容をもとに、候補者の評価を項目別にスコア化します。

評価軸をそろえることで、候補者ごとの比較や一次判断を支援します。AIによって評価情報を整理することで、採用担当者は確認すべきポイントを把握しやすくなります。

応募者が求人に応募した段階で書類選考をAIが行い、書類選考を通過した応募者にはAI面接の日程調整メールが送付されます。

■ 面接ハイライトによる評価根拠の確認

AIスコアや評価コメント、確認ポイントの根拠となる面接シーンを、面接ハイライトから確認できます。

「なぜこの評価になったのか」

「候補者が実際にどう話していたのか」

「要約では分かるが、表情や反応も確認したい」

このような場面で、採用担当者は動画全体を見返すことなく、必要な面接シーンへすぐにアクセスできます。

AIによる評価をそのまま最終判断にするのではなく、AIが整理した情報をもとに、人が面接ハイライトで確認して判断できる設計です。

■ 候補者情報の一元管理

応募書類、面接動画、AIスコア、面接ハイライト、評価コメントなどを候補者ごとに管理できます。

候補者情報を一元化することで、採用担当者、面接官、関係者間での確認・比較・引き継ぎをスムーズにします。

選考プロセスの効率化：AIで整理し、人が面接ハイライトで確かめる選考へ

従来の採用プロセスでは、応募後の書類確認、メールでの日程調整、カジュアル面談、面接レポート作成、一次面接の日程調整、面接官への事前共有など、多くの工程を人が担っていました。

RECOROKUでは、AI面接リンクの送付、AI面接の実施・録画、AIスコアリング、評価レポートの生成、面接ハイライトによる確認支援を通じて、選考に関わる一連の工程を効率化します。

担当者は、AIが整理した情報と面接ハイライトを確認しながら、合否判断や次回面接の準備に集中できます。

モデルケースでは、従来21～28日程度かかっていた選考リードタイムを、RECOROKU活用により3～5日程度まで短縮できる可能性があります。

HR EXPO東京 出展について

RUN.EDGE株式会社は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO東京」に出展します。

会場では、今回アップデートしたRECOROKUの採用面接向け機能を中心に、AI面接、AIスコアリング、候補者情報管理、面接ハイライトを組み合わせた新しい選考フローをデモンストレーションを交えてご紹介します。

特に、AIが整理した評価情報から、採用担当者が確認したい面接シーンへすぐに移動できるRECOROKUならではの確認体験をご覧いただけます。

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HR EXPO東京 出展概要

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

時間：10:00～18:00

※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト 東ホール

住所：〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1

展示会名：HREXPO東京

小間番号：E2-19

展示会HP：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

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RECOROKUについて

RECOROKUは、会議・商談・面接などの映像を記録し、必要なシーンをすばやく確認・共有できる映像クラウドサービスです。

テキストだけでは伝わりにくい情報を映像とともに残し、業務の振り返りや判断、ナレッジ共有を支援します。

採用面接領域では、AI面接・AIスコアリング・候補者情報管理と面接ハイライトを組み合わせることで、AIで整理した情報をもとに、人が必要な面接シーンを確認して判断できる新しい選考体験を提供します。

RECOROKUで、採用判断をもっと速く、もっと確かに。まずは無料デモから

公式サイトで詳細をご確認ください。30日間の無料トライアルも実施中です。

RECOROKU公式サイト：https://recoroku.com/jinji

RECOROKUお問い合わせ窓口：recoroku-support@run-edge.com

RUN.EDGEについて（https://www.run-edge.com/）

RUN.EDGEは、富士通株式会社の映像技術事業から独立・カーブアウトして誕生したスタートアップです。「『シーン』で社会活動をアップデートする」をミッションに、映像分析技術を核としたプロダクトを通じて、新しい体験や文化の創造に取り組んでいます。

野球チーム向け映像分析アプリ「PITCHBASE」は、選手自身やコーチが見たい映像を即時に検索・再生できる機能を備え、高いアクティブユーザー率を実現。NPBで90％以上、MLBで50％のシェアを獲得し、マーケットリーダーとしての地位を確立しています。

フィールドスポーツ分析アプリ「FL-UX」は、サッカー・バスケットボール・ラグビーなど幅広い競技で活用され、国内外400チーム以上に導入。Jリーグでは30％のシェアを持ち、ヨーロッパを中心に20カ国へ展開しています。

さらに、スポーツ領域で培ったシーン再生技術をビジネスや製造現場へも応用し、ビジネス向けの映像DXを推進する映像クラウドサービス「RECOROKU」、技術・作業ノウハウの動画をAIで自動ナレッジ化するAI動画マニュアルサービス「TAGURU」など、「見たい」「伝えたい」を支えるソリューションを幅広く提供しています。