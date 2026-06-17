NEL、ショート動画UGCで新商品・キャンペーン時の商品想起をつくる「osina SNSジャック」を正式提供開始

NEL株式会社

ブランドと生活者をつなぐ推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」を開発・運営するNEL株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西田 陸、以下、NEL）は、指定のハッシュタグを使い、ショート動画型のUGC（ユーザー生成コンテンツ）を生み出す新メニュー「osina SNSジャック」の正式提供を開始しました。生活者のリアルな利用シーンを通じて、新生活やクリスマスなど特定の時期・シーンと商品を結びつけ、第一想起づくりを支援いたします。

お問い合わせはこちら :https://lp.osina.app/202403/index.html#article_6

「osina SNSジャック」提供開始の背景

生活者がメディアに触れる時間は、インターネットへ移っています。総務省の調査では、2024年度に平日のインターネット利用時間がテレビ視聴時間を上回りました（※1）。なかでもSNS、とりわけショート動画は、生活者が新しい商品と出会う重要な接点です。

商品が選ばれる場面の多くは、新生活の準備やクリスマスの買い物など、特定の時期・シーンと結びついています。その場面で真っ先に頭に浮かぶかどうかが、購買の分かれ目になります。

ただ、生活者が触れるメディアや情報源は分散しています。テレビCMやWeb広告に加えて、SNS上でも商品に出会う機会を一定量作ることが、購買時に思い出してもらう上で重要になっています。共通のテーマで生活者の投稿が並ぶと、自然な流れで商品を見かける環境が生まれます。

こうした変化を踏まえ、当社は指定のハッシュタグのもとで、osinaユーザーによるUGCを創出する「osina SNSジャック」の提供を開始いたしました。これにより、SNS上で商品を見かける機会を増やし、「新生活といえばこの商品」のように特定の時期や場面とセットで思い出してもらう状態づくりを後押しします。



（※1）出典：総務省情報通信政策研究所「令和6年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000125.html)

「osina SNSジャック」の概要

「osina SNSジャック」は、osinaユーザーが指定のハッシュタグに沿って対象商品のショート動画を制作し、TikTokやInstagramリールで発信するメニューです。特定の時期や場面に合わせて、共通のテーマで投稿が集まることで、SNS上で商品に出会う機会が増え、新商品やキャンペーンでの商品想起づくりにつながります。利用企業には、目的や商品の特性に応じて、話題化に向けたテーマ設計やハッシュタグの選定からコンテンツの企画まで、当社が一貫して支援します。

想定される活用シーン

・新商品・新ブランドの発売時

新商品・ブランドの立ち上げ時に合わせてUGCをまとめて生み出し、osinaユーザーからの投稿をSNS上に一度に広げます。生活者が同じ商品の投稿を繰り返し目にすることで、商品の認知と想起が自然に高まります。

・季節やイベントに合わせたキャンペーン時

新生活・クリスマス・年末年始など、生活者の関心が高まる時期に、同じテーマのUGCを生み出します。統一感のある投稿が検索結果やSNS上に並ぶことで、利用シーンと商品の結びつきが強まり、その場面で思い出してもらいやすくなります。

「osina」を活用したSNS話題化の事例

1ヶ月で動画の累計再生数870万回を記録。「キットカット」がosina活用で感じた"マイクロインフルエンサー"の価値(https://note.com/nel_all/n/nb90dfe47da97?magazine_key=m70498af276ea)



「osina」活用事例の一覧はこちら：https://note.com/nel_all/m/m70498af276ea

NEL株式会社 代表取締役社長 西田陸からのコメント

生活者は日々膨大な情報に触れており、一度見ただけで商品を覚えてもらうことは簡単ではありません。「osina SNSジャック」は、実際に商品を手に取った生活者の体験を、共通のハッシュタグのもとでまとめて生み出し、同じ商品に繰り返し出会う状況をつくります。新商品やキャンペーンの立ち上げ期に、特定のテーマにおける商品想起をつくれる点が大きな強みです。今後もosinaを通じて、生活者の実際の体験をブランドの成長につなげるSNSマーケティングの支援に取り組んでまいります。

推し購買プラットフォーム「osina」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WpTyRG6kB98 ]



osinaはブランドと生活者を“推し”でつなげる推し購買プラットフォームです。ユーザーは、osinaに掲載されている中からお気に入りの商品と出会い、自ら購入し、SNSにショート動画を投稿。再生回数に応じた報酬を得ることができます。ブランドに対しては、生活者によるUGCを促進し、SNS上の話題化を起こすことで、再現性高く実現する仕組みを提供しています。

「osina」サービスサイト：https://lp.osina.app/

NEL株式会社について

NEL株式会社は「熱狂が循環する世界をつくる」をビジョンに掲げ、個人の熱狂を起点にテクノロジーで新しい経済圏を創るスタートアップです。

推し購買プラットフォーム「osina（オシナ）」の開発・運営に加え、SNSマーケティング戦略立案から実行までを担うマーケティングソリューション事業を展開しています。osinaを組み込んだ統合的なSNSマーケティング戦略により、ブランドの認知・購買・推奨まで一気通貫した成果を実現しています。

ショート動画型SNSの普及を背景に、売上成長率は全社で昨対比205%、「osina」はサービス開始1年2ヶ月で昨対比1,000%と大きな成長を遂げており、大手食品・化粧品メーカーを中心に200社以上の取引実績があります。

NEL株式会社HP：https://www.nel-all.com/

社名：NEL株式会社

設立日：2017年12月14日

代表取締役社長：西田 陸

本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-3 渋谷センタープレイス9階

事業内容：osinaの運営、SNS専門総合広告代理事業、キャスティング事業、ソフトウェア事業

公式サイト：https://www.nel-all.com/