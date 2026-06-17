にじさんじ所属の不破湊、三枝明那によるユニット「ふわぐさ」がテーマパーク初コラボ決定！ナゴパイナップルパークに新規撮り下ろしビジュアルをあしらった園内施策やグッズ、プライズが登場！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、VTuberグループ「にじさんじ」所属の男性ユニット「ふわぐさ」と、沖縄県名護市にあるパイナップルをテーマとした「ナゴパイナップルパーク」のコラボレーションキャンペーンを、2026年9月5日（土）より開催することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、「ふわぐさ」の2人の新たな撮り下ろしビジュアルを使用し、「ふわぐさ×ナゴパイナップルパーク」の限定オリジナルグッズを販売するほか、スタンプラリーや限定ドリンクなど、様々な形でコラボレーションをお楽しみいただけます。

さらに、全国のナムコ店舗では限定プライズの展開も決定いたしました。namco那覇メインプレイス店とnamco 池袋店では、ライバーの等身大パネルを設置いたします。こちらも併せてお楽しみください。

■「ふわぐさ×ナゴパイナップルパーク」イベント概要

・特設ページ

https://estream-store.com/lp/FUWAGUSA_pineapple

イベント名：ふわぐさ×ナゴパイナップルパーク

実施期間 ：2026年9月5日（土）～2026年9月30日（水）

開催場所 ：ナゴパイナップルパーク

住所 ：沖縄県名護市為又1195

営業時間 ：10:00～18:00

料金 ：

・通常チケット…大人〈16歳以上〉1,500円（税込）

小人〈4歳以上 15歳以下〉 800円（税込）

・コラボ限定特典付チケット…1,800円（税込） ※ノベルティ（チケット風カード）付

※コラボチケットの購入開始日時は決定次第お知らせいたします。

※コラボ限定特典付チケットを購入した場合のみ、ノベルティが特典として付与されます。

※コラボ限定特典付チケットは全年齢一律の金額となります。

※コラボ限定特典付チケットは、枚数に達し次第販売終了となります。

※ノベルティは現地にてお渡しいたします。ノベルティで入場はできません。

※ナゴパイナップルパークの営業時間は変更になる場合がございます。最新情報は施設公式サイトをご確認ください。（ https://www.nagopine.com/access.html ）

■オリジナルグッズ情報

〈店舗販売〉

販売場所：ナゴパイナップルパーク内

※現地物販会場でのグッズ購入についての詳細は後日公開いたします。

※販売場所は追って詳細を公開いたします。

※お支払い方法：現金／クレジットカードがご利用いただけます。

〈オンライン販売〉

販売期間 ：2026年9月30日（水）18:00～2026年10月14日（水）23:59

お届け時期 ：2027年1月下旬より順次

販売サイト ：https://cybergoods-store.jp/collections/fuwagusapa-260604

※お届け時期は変更になる可能性がございます。

■グッズラインナップ

販売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト：(C)ANYCOLOR, Inc.

■ナゴパイナップルパーク内イベント情報

園内では、スタンプラリーの実施やコラボドリンクの販売、現地限定お土産の販売など、様々な施策を実施予定です。詳細の発表をお待ちください。

■ナムコ限定プライズ

2026年9月5日（土）より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開します。また、namco那覇メインプレイス店、namco池袋店の2店舗では、ライバーの等身大パネルも設置いたします。

・「ナムコ」取り扱い店舗

取り扱い施設一覧につきましては以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-294-da78f6fabcc5add57150ba3d1895ff91.pdf

・ナムコオンラインクレーン詳細：

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing

■コラボライバー「ふわぐさ」について

VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属する不破湊（ふわみなと）と三枝明那（さえぐさあきな）の2人組のコンビ名・ユニット名です。

・不破湊

Xアカウント：https://x.com/Fuwa_Minato

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FuwaMinato

・三枝明那

Xアカウント：https://x.com/333akina

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@SaegusaAkina

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com