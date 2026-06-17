【佐賀市】「友人や恋人と一緒に地元へ帰る」新しい旅のスタイルを提案する「佐賀市へ #連れ帰省」参加者を募集開始！

佐賀市役所

佐賀市は、地元の人にとってはあたりまえすぎて気づけない日常の魅力を発信するプロジェクト「あたりまえハッピー」に取り組んでいます。「あたりまえハッピー」の新たな取り組みとして、「佐賀市へ #連れ帰省」のキャンペーンを6月17日（水）から開始します。佐賀市にゆかりのある人が友人や恋人、家族などを地元へ連れて帰り、自分だけの佐賀市を案内する特別な旅を企画。選ばれた10組には、最大5万円の旅費をサポートします。

募集概要

企画名：佐賀市へ #連れ帰省

対象者：佐賀市出身者、元在住者、佐賀市に思い入れのある方

募集組数：10組（選考により決定）

#連れ帰省手当：1組あたり最大5万円

実施期間：8月1日～10月31日（この期間中に#連れ帰省を行っていただきます。）

募集期間：6月17日（水）～7月15日（水）

応募方法：特設サイト内応募フォームより受付

（URL：https://atarimae-kanko.com/tsurekisei/）

佐賀市へ#連れ帰省とは？

「#連れ帰省」は、佐賀市出身者や元在住者、佐賀市に思い入れのある人が、友人や恋人、家族、同僚などを佐賀市へ連れて帰り、自分だけの佐賀市を案内する企画です。

子どもの頃によく通ったお店、何気なく見ていた景色、地元だから知っているお気に入りの場所。離れて暮らしている今だからこそ気づく佐賀市の魅力を、大切な人と共有してもらいます。

佐賀市にゆかりのある人が、#連れ帰省をして、SNSで発信していくことで、まだ知られていない佐賀市ならではの魅力との出会いに繋がることを目指しています。

実施背景

佐賀市では、2025 年 4 月より市民の皆さんが日常で当たり前のように楽しんでいる“小さなしあわせ”

＝「あたりまえハッピー」をテーマに、市民があたりまえの幸せに気づき、街に誇りを持ってもらうた

めの取り組みをおこなってきました。

その中で着目したのが、「佐賀市から外に出た人たち」でした。

外に出たからこそ、客観的な視点で地元を見ることができる。

そして、人一倍、佐賀市の魅力を語ることができる。

そんな人たちが、身近な人を地元へ連れて帰り、自分だけの佐賀市を案内することで、新しいあたり

まえハッピーの発見や新しい関係性づくりができるのではないか。

そうした発想から生まれたのが、「佐賀市へ #連れ帰省」です。

あたりまえハッピーについて

佐賀市では2025年4月から、市民の日常にある“小さなしあわせ”を「あたりまえハッピー」として発信しています。

(あたりまえハッピーについて：https://atarimae-happy.com/)

関連ホームページ

あたりまえハッピーについて

#連れ帰省 応募フォーム