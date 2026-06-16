父から娘へ。『父親にしてくれて、ありがとう』を贈る父の日キャンペーン

株式会社PlayS

株式会社PlayS（プレイス、東京都港区）は、父の日（6月21日）に合わせ、下取りサービス「doop」（運営：株式会社SLONE）と連携したキャンペーン「お父さんから娘へ。『父親にしてくれて、ありがとう』を贈る父の日キャンペーン」を、2026年6月16日（火）より6月30日（火）まで実施します。

■ 父の日なのに、父が娘のために？

本キャンペーンは、吸水ショーツPlaySを購入時に、家庭で眠る不要品をdoopに下取りに出すことで、実質吸水ショーツをお得に購入できることになる仕組みです。

例えばお父さんが自身の「いらないもの」を売った場合、「父の日なのに家族のために使う」という逆転の発想で、お父さんが娘の生理やおりもの、軽失禁といったデリケートな悩みに「わからないけど、寄り添える」きっかけをつくることを目的としています。

■ 参加方法- PlayS特設サイトにてdoop下取りに同意特設サイト https://plays.co.jp/pages/father2026- PlaySの吸水ショーツを購入- 購入完了後にdoopから届くメールに買取依頼を送信（写真を送って事前査定）- 自宅から集荷便でdoopへ発送- doopから査定額が現金振り込み

※下取り対象はアパレル・家電・コスメ・雑貨・レジャー用品・おもちゃなど、PlayS商品以外でもOK。送料負担なし、何点でも下取り可能です。（下取りできない商品もあります）

■ 対象商品[表: https://prtimes.jp/data/corp/138850/table/12_1_c82d16b198703615cf8b8b32449d70b4.jpg?v=202606160151 ]

※ご使用後でも90日間サイズ交換・返品返金OK

■ PlayS開発者・事業責任者 坂上大介のコメント

僕自身も「お父さん」ですが、他のご家庭の話を聞いていても、やはり生理は母親と娘が中心のもの。でも「何もできないけど、何かできれば」というお父さんも増えてきました。

今回の下取りサービスを機に、娘さんがOKであれば、ご家族で生理の話をお父さんにも少し共有できるようになればいいな、と思っています。

■ キャンペーン期間

2026年6月16日（火）～ 6月30日（火）

■ PlaySについて

PlayS（プレイショーツ）は、サニタリー・おりもの・軽失禁のすべてに1枚で対応できる吸水ショーツブランドです。2026年6月、フェーズフリー認証を取得（吸水ショーツ初）。日常からスポーツ、災害時まで対応できる「究極の下着」として、女性アスリートをはじめ幅広い層に支持されています。部活での生理セミナーも人気。

公式サイト：https://plays.co.jp

■ doopについて

doop（運営：株式会社SLONE）は、ECサイトでの商品購入時に、不要品を現金・クーポン・ポイントに換えられるトレードインサービスです。本キャンペーンにおける下取りは、お客様と株式会社SLONEとの直接取引となります。

公式サイト：https://lp.d00p.jp