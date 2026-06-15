【日本初上陸】オーストラリア発の革新的なポータブルシャワーシステム「ONTAP ROAM」が6月15日よりMakuakeにて先行発売開始！

CMPSS.LTD

CMPSS. LTDは、オーストラリア、ニュージーランドで絶大な支持を集めるアウトドアギアブランド「ONTAP Products」と日本独占販売契約を締結し、同ブランドのフラッグシップモデルであるポータブル電動シャワーシステム「ONTAP ROAM（オンタップ ローム）」を、2026年6月15日（月）12:00より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて日本先行となる独占予約販売を開始いたします。

1.販売期間：2026年6月15日(月）～2026年7月31日(金）まで

2.商品ページ：https://www.makuake.com/project/ontap_roam/

3.最大35%OFFにて予約を受付します

オーストラリアで2年の開発・テストを経て誕生した「ONTAP ROAM」が日本初上陸

過酷な大自然で鍛え上げられた圧倒的な堅牢性と、現代のライフスタイルに美しく溶け込む洗練されたデザインを兼ね備えた一台です。

日差しが強まり、サーフィンやキャンプ、海辺でのアクティビティを楽しむ機会が増える夏の季節。

「ONTAP ROAM」は、電源や水道のないオフグリッドな環境でも、ボタン一つで自宅さながらの強力な温水シャワーを楽しめる次世代のウォーターシステムとして、アウトドア後の洗浄からガーデニング、さらには災害時の備えまで、幅広いシーンで活躍します。

【１】ボタン１つで圧倒的な水圧と、シーンによって変えられる多機能スプレーガン採用

７パターンの切り替えが可能な高性能スプレーガンを標準装備。キャンプ場での泥落としやシャワー、泥だらけになったマウンテンバイクやサーフボードの洗浄、自宅のベランダや窓サッシの掃除、さらには（電源・水道がない場所）での本格洗車まで、日常のあらゆる「水が必要なシーン」をこれ1台で網羅します。

【２】画期的なモジュラー（タンク交換）システム

本体上部のポンプ・バッテリーユニットはそのままに、下部の16L水タンクだけをワンタッチで「着脱・交換」可能。予備のタンク（別セット売）を用意すれば、32L、48Lと、用途に合わせて無限に容量を拡張できます。

【3】電気代0円で温水シャワー！自然の力を利用する「ソーラーオート加温」

独自の技術を採用したタフな黒タンクボディは、太陽光を効率よく吸収して中の水をじんわり温めるソーラーヒート機能を備えており、エネルギーを使わずにエコな温水を作ることが可能です。

さらに本製品は、「最高60℃までのお湯」をタンクに直接入れてそのまま持ち運ぶことも可能なタフな耐熱設計。

「太陽光でじっくり温める」だけでなく「自宅のお湯をフィールドへ連れて行く」という選択肢があることで、海上がりのサーフィン後に極上の温水シャワーを浴びたり、冬場のギアの洗浄や頑固な油汚れを温水で一気に洗い流したりと、季節を問わずオールシーズン快適に使用できます。

さらにUSB-C急速充電に対応したタフなバッテリーも内蔵し、機能美と実用性を極限まで高めました

【製品スペック】

標準小売価格：89,000円（税、送料込み・予定売価）

【製品紹介動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q7_z4xv6GL4 ]

【Makuake先行予約受付開始】

「ONTAP ROAM」は、一般販売に先立ち、Makuakeにて最大35%OFFとなる大変お得な先行者割引特典をご用意してプロジェクトを開始いたします。数量限定となりますので、お早めにご確認ください。

【▶︎】MakuakeプロジェクトURL

https://www.makuake.com/project/ontap_roam/

【▶︎】プロジェクト期間： 2026年6月15日（月）午前11：00 開始 ～ 2026年7月31日終了予定

【▶︎】Makuake先行特典： 超超早割（35%OFF）、スペアタンクセット割（30%OFF）など、多彩な先行者様割引特権をご用意しお待ちしております。

【▶︎】製品お届け予定： 2026年9月より順次発送予定

【商品情報】

商品名：ONTAP ROAM

ブランド：ONTAP

カテゴリー：ポータブルシャワーシステム

販売メーカー：オーストラリア

生産国：中国

【実行者について】

本製品は、私自身がサーファーとして、そしてアウトドアを愛する一人として長年抱えていた「外でのシャワーや手洗いにおけるストレス」を根本から消し去ってくれた運命的な製品です。日本のすべてのアウトドアファン、そして「もしも」の備えをより確実なものにしたいすべての方へ、このオーストラリアクオリティの感動をお届けいたします。

【会社概要】

会社名 CMPSS. LTD

担当者 原田（ハラダ）

電話番号： 080-5155-2855

メールアドレス：info@cmpss-ltd.com

公式サイト https://cmpss-ltd.com/