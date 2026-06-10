ハーモニーランド35周年を記念して、最寄りのJR暘谷駅がリニューアル 大阪・関西万博で展示され話題の「藻類」に扮したハローキティが期間限定で登場！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営するサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」（大分県速見郡日出町）では、開園35周年を記念し、日出町の玄関口であるJR暘谷駅のリニューアルを実施。交流ひろばHiCaLiでは、大阪・関西万博で話題となった「藻類」に扮したハローキティを展示します。加えて、サンリオの新アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」を活用した大分県周遊企画も実施し、地域を巡りながらハーモニーランド35周年の世界観を楽しめる観光体験を展開します。

詳細ページ：https://www.harmonyland.jp/news/19925

ハーモニーランドでは、エンタメリゾート化の一環として、地域と連携した取り組みを進めています。今回のJR暘谷駅のリニューアルや交流ひろばHiCaLiでの展示、大分県内を巡る周遊企画もその一環として実施するものです。

日出町の玄関口であるJR暘谷駅は、ハーモニーランド35周年を記念し、リニューアルを実施いたします。2026年7月7日（火）からは期間限定で、暘谷駅に隣接する交流ひろばHiCaLiにて、大阪・関西万博「日本館」に展示された「藻類」に扮したハローキティを展示するほか、全32種の藻類×ハローキティの紹介パネルを展開します。館内には、ハーモニーランド35周年デザイン装飾やサンリオキャラクターが描かれたタペストリー、フォトスポットなども設置し、「藻類」に扮したハローキティのユニークな魅力とハーモニーランド35周年の世界観をお楽しみいただけます。

また、7月頃には、 JR暘谷駅の到着メロディにハーモニーランド35周年オリジナルテーマソング「スマイリンク！」を採用。 さらに、駅舎外観や待合スペースをサンリオキャラクターデザインに彩ります。待合休憩所では、ウィンドウ装飾やソファデザインもリニューアル。駅に降り立った瞬間から、ハーモニーランドの魅力があふれる空間へと生まれ変わります。駅からパークへ向かう道中も、ハーモニーランドの世界観をお楽しみいただけます。

その他、2026年7月17日（金）より、サンリオの新アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」を活用した大分県周遊企画を実施いたします。本企画では大分県内のサンリオキャラクター関連スポットを巡りながらデジタルバッジを集めることができます。各スポットに設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むことでオリジナルデザインのデジタルバッジを獲得でき、獲得数に応じてオリジナルノベルティをご用意しています。ハーモニーランドはもちろん、魅力たっぷりな大分県内各所を巡る旅をお楽しみいただけます。

今後も、ハーモニーランドを中心に、地域と連携した様々な施策等を展開してまいります。

「交流ひろばHiCaLi 藻類キティ展示」 ＆ 「JR暘谷駅リニューアル」詳細

「交流ひろばHiCaLi 藻類キティ展示」詳細

【概要】

■実施期間：2026年7月7日（火）～2027年3月28日（日）予定

■実施場所：交流ひろばHiCaLi（大分県速見郡日出町）

【実施内容】

・大阪・関西万博「日本館」に展示された、藻類をモチーフにした「藻類キティ」の展示や、

全32種紹介パネル展示

・ハーモニーランド35周年デザイン装飾

・サンリオキャラクターのタペストリー展示

・フォトスポット設置

「JR暘谷駅リニューアル」詳細

【概要】

■リニューアル日：2026年7月頃より順次展開

■実施場所：JR暘谷駅（大分県速見郡日出町）

【実施内容】

・駅舎外観のサンリオキャラクター装飾

・駅待合休憩所でのキャラクターデザインを取り入れたウィンドウ装飾や

ソファデザインのリニューアル

・発車メロディにハーモニーランド35周年オリジナルテーマソング「スマイリンク！」を採用（2026年7月頃～）

※専用駐車場がございませんので、公共交通機関をご利用の上お越しください。

JR暘谷駅周辺エリアで藻類キティ展示や35周年装飾を展開

JR暘谷駅に隣接する交流ひろばHiCaLiでは、大阪・関西万博「日本館」で展示された、32種類の藻類をモチーフにしたハローキティのうち10体を展示します。藻類は、食料やエネルギーなどさまざまな分野で活用が期待される素材として注目されており、本展示ではその多様性や可能性を表現したハローキティをご覧いただけます。館内には、全32種の藻類×ハローキティ紹介パネルを展示するほか、ハーモニーランド35周年デザイン装飾やサンリオキャラクターが描かれたタペストリー、フォトスポットなども設置します。

また、JR暘谷駅付近の佐尾交差点では、ハーモニーランド35周年デザインの看板を設置し、駅周辺エリアでも35周年を感じていただける取り組みを実施します。

JR暘谷駅のデザインをリニューアル

2026年7月頃より、駅舎天窓は、ハローキティをはじめとしたサンリオキャラクターの装飾を展開するほか、待合休憩所ではキャラクターデザインを取り入れたウィンドウ装飾やソファデザインもリニューアル。駅を利用される方を温かくむかえる、シンプルながらもやさしいデザインに変わります。

さらに、到着メロディには、35周年オリジナルテーマソング「スマイリンク！」が採用されます。

“ハローキティと大分を旅しよう！”をテーマに大分県内を巡るデジタル周遊企画

現在のJR暘谷駅

ハーモニーランドと大分の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に、サンリオの新アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」を活用した大分県周遊企画を実施いたします。“ハローキティと大分を旅しよう！”をテーマに、大分県内のサンリオ関連スポットを巡りながら、ハーモニーランドと地域の魅力をお楽しみいただけます。

本企画では、ハーモニーランド、大分ハローキティ空港、交流ひろばHiCaLi、Hello Kitty展が開催される大分県立美術館 OPAM、大分駅などを巡りながら、各スポットに設置されたQRコードをスマートフォンで読み込むことで、オリジナルデザインのバッジが獲得可能です。

さらに、獲得したバッジ数に応じて、オリジナルノベルティをご用意しています。ハーモニーランドだけでなく、大分県内各所を巡りながら、サンリオキャラクターと大分の魅力を感じられる企画です。

■開催期間：2026年7月17日（金）～9月23日（水・祝）予定

■対象スポット：ハーモニーランド、大分ハローキティ空港、交流ひろばHiCaLi、

大分県立美術館 OPAM、大分駅

■ノベルティ引換：ハーモニーランド、大分県立美術館 OPAM

■Omoide Badge公式サイト：https://omoidebadge.com/

※ノベルティには数の限りがあります

※開催時間は各施設の営業日時に準じます

※イベントは予告なく、変更・中止となる場合がございます

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

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