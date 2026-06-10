プロテイン高騰時代、新たな選択肢に支持集まる。ホエイ×ソイの新発想「VALX ハイブリッドプロテイン」が楽天市場デイリーランキング4部門で第1位を獲得

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2026年5月28日(木)に発売した新商品「VALX ハイブリッドプロテイン」が、楽天市場デイリーランキングにおいて、ダイエット・健康、サプリメント、プロテイン、マルチプロテインの4部門で第1位を獲得し、4冠を達成※したことをお知らせいたします。

※更新日：2026年6月4日、集計日：2026年6月3日

近年、世界的なホエイプロテイン原料価格の高騰が続く中「本当に自分に合ったプロテインとは何か」を見つめ直す機運が高まっています。

こうした背景を受け、VALXは吸収速度の異なるホエイとソイを組み合わせた"ハイブリッドプロテイン"という新たな選択肢を提案。

発売直後から多くのお客様にご支持いただき、楽天市場デイリーランキング4部門において第1位を獲得いたしました。

「VALX ハイブリッドプロテイン」は、ホエイプロテインとソイプロテインを独自配合した新しいプロテインです。

吸収スピードに優れたホエイプロテインと、ゆっくりと身体に留まる特長を持つソイプロテインを組み合わせることで、それぞれの強みを活かした設計を実現。さらに、ホエイに比較的多く含まれる「メチオニン」と、ソイに比較的多く含まれる「アルギニン」など、両者が持つ異なるアミノ酸特性に着目し、互いに補い合うバランスを追求しました。

また、タンパク質だけでなく、日々の栄養補給をサポートするビタミン・ミネラルも配合。トレーニングに励む方はもちろん、健康維持や栄養バランスを意識する方にも取り入れやすい商品となっています。

さらにVALX独自の「ミルキー・リッチ製法」を採用することで、ソイプロテイン特有のクセや粉っぽさを抑えながら、ミルクのようなコクとまろやかな飲み心地を実現。ホエイとソイ、それぞれの特長を活かしながら、美味しさにも徹底的にこだわりました。

この機会にぜひお試しください。

【商品概要】

商品名：VALX HYBRID PROTEIN（https://x.gd/lJCSj）

フレーバー：チョコレート風味 / カフェオレ風味

通常価格：4,380円（税込）

定期価格：3,974円（税込）

内容量：1kg

※VALXメンバーズストアでの販売価格

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/