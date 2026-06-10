フランスの老舗時計ブランド「YEMA（イエマ）」、歴史的建造物に着想を得た薄型マイクロローター搭載の新作ドレスウォッチ『グランヴェル ルネサンス CMM.29』を発表

イエマジャパン株式会社

フランスの独立系本格時計ブランド「YEMA（イエマ）」は、自社製マイクロロータームーブメントを搭載した新作ドレスウォッチ『グランヴェル ルネサンス CMM.29（Granvelle Renaissance CMM.29）』を発表いたします。

本作は、イエマの工房が位置するフランス・ブザンソンの歴史的建造物「グランヴェル宮殿」からインスピレーションを得た、建築的な美しさと近代的なウォッチメイキングが見事に融合したタイムピースです。

【製品特長】

■ 自社製マイクロロータームーブメント「CMM.29」による薄型設計 時計内部のローター（分銅）をムーブメント内に埋め込む「マイクロローター」構造を採用した、自社製の薄型自動巻きキャリバー「CMM.29」を搭載。これにより、ケース厚わずか9.0mmという驚異的なスリムシルエットを実現しました。サファイアクリスタルのシースルーバックからは、高密度タングステン製ローターの滑らかな動きと、美しい仕上げを施したムーブメントを存分に堪能いただけます。

■ 現代のドレスウォッチを定義する、37.5mmのクラシックサイズ 前作の39mmから、よりドレッシーで洗練された37.5mm径へとサイズダウン。手首への収まりが格段に向上し、シャツの袖口にスマートに収まります。ケースは316Lステンレススチールを採用し、サテンとポリッシュの巧みな仕上げ分けによって、立体的な輝きを放ちます。

■ 歴史の美学を映し出す、多層構造の幾何学ダイヤル 文字盤は、グランヴェル宮殿のルネサンス様式の建築や幾何学的な屋根のパターンから着想を得た、美しい4層構造を採用。9時位置に配されたスモールセコンド（小秒針）が絶妙なアシンメトリー（左右非対称）の美しさを演出します。また、針とインデックスには「スーパールミノバ BGW9」を塗布し、夜間や暗所での優れた視認性も確保しています。

■ 実用性を極めた、約70時間のロングパワーリザーブ 薄型ドレスウォッチでありながら、約70時間のロングパワーリザーブを誇ります。金曜日の夜に時計を外しても、月曜日の朝まで止まることなく駆動し続ける、現代のライフスタイルに寄り添った実用性を備えています。

【製品仕様】

コレクション名： グランヴェル ルネサンス CMM.29（Granvelle Renaissance CMM.29）

ケース径 / 厚さ： 37.5 mm / 9.0 mm

ケース素材： 316L ステンレススチール

風防 / 裏蓋： サファイアクリスタル（シースルーバック）

防水性能： 5気圧防水（50m）

ムーブメント： 自社製自動巻きキャリバー「CMM.29」（マイクロローター搭載）

振動数： 28,800振動/時（4Hz）

パワーリザーブ： 約70時間

夜光塗料： スーパールミノバ BGW9

【販売情報】

予約発売予定日： 2026年6月10日 7月初旬から発送予定

メーカー希望小売価格： 【438,900円（税込）】

販売チャネル： イエマジャパン公式オンラインストア、および全国の正規取扱店

イエマジャパン公式オンラインストア

https://online-store.yema.co.jp/

日本正規販売店

https://yema.co.jp/shop/

【YEMA（イエマ）について】 1948年にフランスの時計製造の聖地であるブザンソン（モルトー）で創設された時計ブランド。類稀な歴史を持ち、フランス人初の宇宙飛行士が着用した宇宙時計や、北極点到達の冒険に携行されたダイバーズウォッチなど、数々の伝説的なスポーツウォッチを世に送り出してきました。近年では自社製ムーブメント（マニュファクチュール）の開発に注力し、伝統的なフレンチ・ウォッチメイキングの復興を牽引しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名： 【イエマジャパン株式会社】

TEL： 【03-5875-8810】

E-mail： 【info@yema.co.jp】