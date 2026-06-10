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福岡エンジニア案件バンクは、福岡県内のフリーランスエンジニア案件1,768件を対象に、月額単価、職種、開発スキル、勤務地、リモート可否、稼働日数を集計した「福岡のフリーランスエンジニア案件調査 2026年5月」を公開しました。

調査の結果、平均月額単価は72.2万円、中央値は65万円、100万円以上の案件は254件でした。また、リモートまたは一部リモートの案件は714件で、全体の48.7%を占めました。

職種別案件数ではシステムエンジニアが436件で最多でした。次いでバックエンドエンジニア98件、インフラエンジニア85件、フロントエンドエンジニア58件、ネットワークエンジニア49件、サーバーサイドエンジニア35件が続きます。市区町村別では福岡市1,118件、北九州市124件、春日市21件、中間市16件、筑紫野市13件、大野城市10件が上位でした。

本レポートでは、福岡で独立して案件を探すフリーランスエンジニア向けに、職種、単価帯、スキル、勤務地、勤務形態、稼働日数の傾向を表形式でまとめます。

調査サマリー

目次

1. 調査概要

2. 福岡案件の想定年収・単価相場

3. 職種別案件数ランキング

4. エンジニア以外・隣接職種の案件数

5. スキル別案件数ランキング

6. 市区町村別・駅別案件数ランキング

7. リモート・常駐・稼働日数の傾向

8. 福岡で独立するフリーランスエンジニア向けの読み取り方

9. 福岡エンジニア案件バンクについて

調査結果はこちら

【調査】福岡のフリーランスエンジニア案件1,768件を分析、平均月額単価は72.2万円。リモート可は48.7%、需要スキルはJava・AWS・TypeScriptが上位

https://fukuoka-anken-bank.com/articles/fukuoka-report-2026-05

調査概要

案件数や単価は掲載状況により変動します。応募前には各求人の詳細条件をご覧ください。

本データを引用する場合は、出典として「福岡エンジニア案件バンク」を記載してください。

URL: https://fukuoka-anken-bank.com/articles/fukuoka-report-2026-05

福岡案件の想定年収・単価相場

福岡県のフリーランス案件の平均月額単価は72.2万円、中央値は65万円でした。平均月額単価を12ヶ月換算した想定年収は866万円です。最高単価は200万円で、上流工程、クラウド、基幹システム、AI活用などを含む案件では高単価帯の募集もあります。

単価帯では、59万円以下が612件（34.9%）で最多でした。次いで60～79万円が577件（32.9%）です。月額60～99万円の案件は888件（50.6%）あります。福岡案件のボリュームゾーンは月額59万円以下付近で、100万円以上の高単価案件も254件（14.5%）あります。

福岡エンジニアの職種別案件数ランキング

システムエンジニアが436件で最多でした。福岡案件では、業務システム開発、Webアプリケーション開発、クラウド基盤、既存システムの改修に関わる募集が多く見つかりました。

求人票では、実装だけでなく、要件整理、基本設計、詳細設計、レビュー、チーム内調整まで求める案件もあります。システムエンジニア、バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、フロントエンドエンジニアが上位に入っており、基盤、サーバーサイド、業務システム開発に関わる案件が多いことがわかりました。

福岡のエンジニア以外の関連職種の案件数

福岡案件はエンジニア職種が中心ですが、PM、PL、コンサルタント、デザイナー、ディレクターなど、開発組織の周辺職種・上流職種の募集もありました。

次の表は、案件に登録されている職種のうち、開発推進・隣接職種を抜き出した件数です。1つの案件に複数の職種が登録される場合があるため、重複を含む集計となります。

PM、PL、ディレクター、コンサルタントなどの案件では、開発プロジェクトの進行管理、課題管理、ドキュメント整備、関係者調整、BacklogやGitHubなどの開発管理ツール利用が求められるケースがあります。エンジニア経験を軸にしながら、PM、PL、ITコンサル、技術メンターなどへ領域を広げたい人にも、福岡には該当する案件が一定数あります。

福岡のスキル別案件数ランキング

求人票にスキルとして登録されている項目では、Java513件、AWS334件、TypeScript287件、React227件、JavaScript182件が上位でした。上位には、業務システム開発、AWSを使ったクラウド基盤、ReactやTypeScriptを使ったWebフロントエンド、PHP/LaravelやVue.jsを使ったWebアプリケーション開発に関わるスキルが並びます。

福岡で独立して案件を探すエンジニアは、Java、AWS、TypeScript、React、JavaScript、Python、C#、Dockerなど、求人票で一緒に出やすいスキルを職務経歴書に整理すると、応募先を広げやすくなります。

福岡の市区町村別・駅別案件数ランキング

市区町村別では、福岡市1,118件、北九州市124件、春日市21件、中間市16件、筑紫野市13件、大野城市10件でした。市区町村の記載がない案件は436件あります。

駅別では、九大学研都市346件、赤坂337件、博多288件、大濠公園98件、天神67件が上位でした。駅の記載がない案件は405件あります。

福岡で出社を想定して案件を探す場合は、福岡市中心部、特に博多・天神・赤坂周辺の求人を見ると、該当する案件を見つけやすい傾向があります。北九州市や久留米市などにも案件はありますが、福岡市と比べると件数は限られます。

リモート・常駐・稼働日数の傾向

勤務形態が記載されている案件は1,465件です。内訳は、一部リモート523件、フルリモート191件、常駐751件でした。比率は勤務形態の記載がある案件を母数として算出しています。リモート/フルリモートを合計すると714件で、勤務形態記載あり案件の48.7%です。

稼働日数が記載されている案件は1,003件です。週5日案件が859件で最多、週4日案件が72件、週3日以下の案件が72件でした。比率は稼働日数の記載がある1,003件を母数として算出しています。

福岡で独立する場合、完全常駐だけでなく、一部リモートを組み合わせた案件もあります。求人票では「リモートあり」「基本リモート」「週数回出社」などの表記が混在するため、応募前に実際の勤務場所、定例会の頻度、常駐作業の有無を見ておくと、参画後の認識違いを避けやすくなります。

福岡で独立するフリーランスエンジニア向けの結論

今回の調査では、福岡県内の対象案件1,768件のうち、福岡市の案件が1,118件と大きな割合を占めました。出社を前提に案件を探す場合は、博多、天神、赤坂、祇園、大濠公園など、福岡市中心部の求人を中心に見ると案件を探しやすい傾向があります。

単価面では平均月額単価72.2万円、中央値65万円となり、月額59万円以下の案件が中心です。

職種面ではシステムエンジニアが最多で、バックエンドエンジニア、インフラエンジニア、フロントエンドエンジニア、ネットワークエンジニアも一定数あります。スキル面ではJava、AWS、TypeScript、React、JavaScriptが上位で、業務システム開発とWeb開発、クラウド基盤の経験を持つ人が求人を探しやすい市場といえます。

一方で、週3日以下の案件は72件にとどまります。副業や複業で案件を探す場合は、稼働日数、平日日中の対応可否、ミーティング時間を早めに見ておくことが必要です。

福岡エンジニア案件バンクについて

「福岡エンジニア案件バンク」は、福岡県のフリーランスエンジニア向け求人案件検索サービスです。

福岡市、博多、天神、北九州、小倉、久留米などの地域を起点に、職種・スキル・リモート可否・単価などを見ながら、自分に合った案件を探せます。

サービスURL： https://fukuoka-anken-bank.com

求人一覧： https://fukuoka-anken-bank.com/jobs

会社概要

会社名： 株式会社インディバース

代表者： 代表取締役 河合大

所在地： 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-4 ioffice吉祥寺

事業内容： フリーランス人材向け案件マッチングプラットフォームの運営

URL： https://indieverse.co.jp

本件に関するお問い合わせ

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メール： support@indieverse.jp