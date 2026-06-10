アートネイチャー、「第34回日本乳癌学会学術総会」に医療用ウィッグ『アンクス（ANCS）』ブースを出展

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）は、2026年6月25日（木）～6月27日（土）の3日間、国立京都国際会館にて開催される「第34回日本乳癌学会学術総会」に医療用ウィッグ『アンクス（ANCS）』ブースを出展いたします。

【第34回日本乳癌学会学術総会 概要】

会期： 2026年6月25日（木）～6月27日（土）

会場： 国立京都国際会館

京都府京都市左京区岩倉大鷺町422

ブース番号： 29

公式HP：https://www.jbcs2026.org/

ブース出展イメージ

当社ブースでは、医療用ウィッグのJIS規格（日本産業規格）に適合した『アンクス（ANCS）』の商品展示・試着をはじめ、やさしい肌触りが特長のオーガニックコットン（綿100％）を使用した医療向け帽子などを展示するとともに、乳がん検診啓発リーフレットの配布なども行います。

【医療用ウィッグ『アンクス（ANCS）』について】

病気や治療によって、髪にお悩みを抱えている方が安心して日常生活をお過ごしいただけるよう、お客様のご希望を伺いながら、豊富なバリエーションとスタイリング技術で理想のスタイルに仕上げるセミオーダーの医療用ウィッグです。

ご相談は、病院やご自宅、全国257※のサロン・店舗にて対応が可能です。専任のスタッフが、お客様の髪のお悩みやご不安に耳を傾け、質の高いサービスをお届けいたします。また、アートネイチャー・オンラインショップでは、医療向けサポート商品を取り扱っております。

※2026年3月末時点

◎医療用ウィッグ『アンクス（ANCS）』

https://www.julliaolger.jp/ancs/

◎アートネイチャー・オンラインショップ

https://ec.artnature.co.jp/shop/r/r2057/

◇「M.Wigマーク」を取得

アートネイチャーでは医療用ウィッグを安心してお使いいただくために「M.Wigマーク※」を取得しております。

※M.Wigマークは、JIS規格基準を満たす医療用ウィッグに対し、日本毛髪工業協同組合が認証し、付与するマークです。

【「ピンクリボン運動」への取り組みについて】

2008年より女性の健康をサポートする社会貢献活動のひとつとして、多くの方に乳がん検診を受けていただけるよう、ピンクリボン運動を積極的に推進しています。お客様に寄り添い、乳がん検診の大切さを伝えるため、認定ＮＰＯ法人乳房健康研究会が主催するピンクリボンアドバイザー認定資格取得を推進、673名※が同資格を取得しています。

また、ピンクリボン関連イベントや全国のレディースサロンを中心に、乳がん検診を勧める『ピンクリボン 啓発リーフレット』の配布を行っています。

※認定資格取得者：全国No.1 （2026年2月1日時点）

〇ピンクリボンアドバイザー認定試験

（主催：認定NPO法人乳房健康研究会）

https://breastcare.jp/be-pinkribbon-addvisor/

ピンクリボン 啓発リーフレット 表紙