AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」、「ユースフル株式会社」とのタイアップ動画を公開

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、法人、個人に対しMicrosoft365や生成AIに関する研修サービスを提供している株式会社ユースフルとのタイアップ動画を公開したことをお知らせいたします。

■ タイアップ動画について

▼ユースフルYoutubeチャンネルでの公開動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wf4QDJfB5vk ]

【動画概要】

イルシルの概要からサービスとしての強み、創業初期のエピソードに加え、双方が目指すビジネスモデル等について経営者同士のリアルなトークを対談形式でお話しています。

▼イルシルYoutubeチャンネルでの公開動画

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DMRZeMsE4g0 ]

【動画概要】

Copilot、Gemini等AIツールに関する研修サービスを提供している「ユースフル」の大垣様に「イルシル」を実際に体験いただきながら、AI活用のプロ視点でツールの進化やビジネス活用へのメリットを語っていただきました。

■ ユースフル株式会社について

【ユースフル株式会社】

住所：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

代表取締役：大垣 凛太郎

事業内容：事業内容：Microsoft365×生成AIの研修

URL：https://business.youseful.jp/

【サービス】

法人向け：実務DXで成果を届けるデジタル人材育成サービス「ユースフルビジネス(https://business.youseful.jp/)」

個人向け：明日の働き方が変わるビジネス実務スクール「ユースフルプロ(https://youseful.jp/lp/manabihoudai/)」

■ 企業情報

【株式会社イルシル】

住所：東京都新宿区新宿2丁目11-7 第33宮庭ビル5F

代表者：代表取締役社長 宮崎有貴

事業内容：ソフトウェアの開発、運用

URL：https://corporate.irusiru.jp/

【イルシルについて】

「イルシル」は生成AIで資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライド資料やパワポが作れるサービスです。デザインテンプレートは3,000種類以上あり、テキストを入力するだけで自動生成できるだけでなく、オリジナルで作成することも可能です。

セキュリティや管理機能など、企業利用に最適な「法人プラン」もご用意しています。予算管理がしやすい定額制で、資料の共有・検索・管理を一元化することが可能です。

URL : https://irusiru.jp/corporate/

【各種SNS情報】

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact