日本最大級の管理部門向け展示会「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に出展！「数」ではなく「質」にこだわる障害者雇用の人材紹介・雇用支援をご提案

株式会社Kaien

ニューロダイバーシティ社会の実現を目指し、障害のある方の就労支援を行う株式会社Kaien（本社：東京都新宿区、代表取締役：鈴木慶太、以下Kaien）は、2026年6月17日（水）から19日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される日本最大級の管理部門向け展示会「第25回 総務・人事・経理Week【東京】」に出展いたします。

法定雇用率の段階的な引き上げに伴い、企業の採用競争が激化する昨今、単に雇用枠を埋めるためではなく、障害のある方の強みを活かして企業の戦力に変える「雇用の質」にこだわった人材紹介・雇用支援サービスをご提案します。

当日は、ニューロダイバーシティ推進の最新トレンドや他社様の成功事例をご紹介します。さらにブース内には、日頃の課題を専門スタッフに直接相談できる特設スペースを開設いたします。

■ ブース特設：「障害者雇用お悩み相談室」の事前予約

「自社に近い業界の成功事例を知りたい」「具体的な相談をじっくりしたい」という担当者様に向けて、個別の「障害者雇用お悩み相談室」を実施いたします。当日の混雑を避け、待ち時間なしでじっくりご相談いただける「事前予約」を以下のURLより受付中です。

ブース訪問・個別相談の事前予約はこちら :https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/schedules/AcZssZ3_6EElsrhcMna9wraXTxIJK89Nr0ZYIPLodODdT9py__xyC-GnDbAXvOPuKpKriesIlBK0kS9d

【開催概要】

- 展示会名： 第25回 総務・人事・経理Week 【東京】- 日時： 2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）- 会場： 東京ビッグサイト（東展示棟）- Kaien出展ブース： 東1ホール 小間番号：E1-34- 主な出展内容：- 強みを活かしたマッチングを実現する「人材紹介サービス」- 現場の理解と定着を促進する「伴走型定着支援・研修プログラム」- 障害者雇用お悩み相談室（個別相談）

※お悩み相談室のご参加（およびご来場）は主催者サイトにて事前登録が必要です

主催者サイト（事前登録）はこちら :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672068890583709-JFJ

みなさまのご来場をお待ちしております。

株式会社Kaienについて

株式会社Kaienは、2009年の創業以来16年間、「ニューロダイバーシティ社会の実現」をミッションに掲げ、精神や発達の障害のある方の強みを活かす就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、リワーク、放課後等デイサービスや法人向けコンサルティング、人材マッチングなどの事業を全国で展開しています。

本社：〒160-0023東京都新宿区西新宿6-2-3 新宿アイランドアネックス2階

各種サイト

コーポレート：https://corp.kaien-lab.com/

大人向け ：https://www.kaien-lab.com/

人材紹介 ：https://mlg.kaien-lab.com/

企業向け ：https://biz.kaien-lab.com/

子供向け ：https://www.teensmoon.com/