チューリッヒ大学サマースクールで学ぶ日本の学生に助成金を提供、7年連続で欧州１位のブロックチェーン教育を支援

SEYMOUR INSTITUTE 株式会社2023年7月チューリッヒ大学のキャンパスにて

プレミアム金融サービスとホスピタリティに特化したラグジュアリー戦略シンクタンク SEYMOUR INSTITUTE 株式会社（代表：太田真、本社：東京都渋谷区広尾、以下：SEYMOUR）は、金融国スイスのチューリッヒ大学ブロックチェーンセンター（センター長：Claudio J. Tessone教授）が開講する３週間のインターナショナル・サマースクール「Deep Dive into Blockchain 2026（ブロックチェーンを探求する）」に、2026年度も産学スポンサーとして、日本人学生１名に助成金を提供します。Tessone教授とSEYMOURは、ブロックチェーン・サマースクールが開始された2020年からスイスと日本のブロックチェーンにおける産学連携で協力してきました。SEYMOURは今年度を含め、計８名の学生（早稲田大学、慶應義塾大学、同志社大学、関西大学、大阪大学、国際教養大学、山口大学工学部2名）に、サマースクールで学ぶための助成金を提供してきました。

Deep Dive into Blockchain（ブロックチェーンを探求する）2026

チューリッヒ大学ブロックチェーンセンターが開講するインターナショナル・サマースクール。世界中から優秀な学生が参加します。この３週間のプログラムでは、ブロックチェーンシステムの3つの基盤「技術」「経済」「法律」について、大学教授や業界の専門家から深い理解を得て、さらにフォレンジックやデータ分析などの新興応用分野も探求し、ブロックチェーンエコシステムに関する総合的かつ実践的な視点を身につけます。チューリッヒ大学はブロックチェーン教育に取り組む教育機関として、欧州で1位、世界では3位に評価されています*。

*https://www.coindesk.com/layer2/2022/09/26/best-universities-for-blockchain-2022-university-of-zurich/(https://www.coindesk.com/layer2/2022/09/26/best-universities-for-blockchain-2022-university-of-zurich/)

ウェブサイト：https://www.blockchain.uzh.ch/courses/ddib26/

2023年（日本の学生とスイス在住の日本人講師とTessone教授）左から2枚は2024年（日本の学生とTessone教授）、2025年（日本の学生とスイス在住の日本人講師とTessone教授）

問い合わせ

SEYMOUR INSTITUTE https://seymour-inst.com/

SEYMOUR INSTITUTE（シーモア・インスティテュート）株式会社

世界最高峰と評価されるスイスのホスピタリティ経営教育の専門性を基盤に、プレミアム金融サービスや高度な接遇（ホスピタリティ）が必要とされる富裕層をターゲットとする、ラグジュアリーブランディング戦略を支援します。

国際的に高い評価を受けるチューリッヒ大学が毎年開講する、インターナショナル・サマースクールに参加する日本人学生に、助成金支援を行っています。（2020年から2026年現在で計8名）。

ウェブサイト：https://www.seymour-inst.com