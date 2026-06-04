CompalとDatasection、生産段階に向けたAIインフラを推進





台北、2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 人工知能が実験から大規模な生産展開へと急速に移行するなか、AIファクトリー、AIクラウドインフラ、高性能コンピューティング能力に対する需要は加速し続けています。Compal Electronics（「Compal」、TWSE：2324）は、次世代AIワークロードと大規模AIサービス提供のために設計された高度なコンピューティング・プラットフォームを通じて、この変革を支援しています。

企業がソフトウェア開発、コンテンツ制作、動画生成、インテリジェントなビジネス運用など、AIの利用を拡大し続けるなか、インフラは信頼性と拡張性の高いAIサービスを提供するための重要な基盤となっています。同時に、企業は新たなAI主導のワークフローやエージェント型AIアプリケーションを積極的に模索しており、より大規模で高性能なAIインフラに対する需要が高まっています。

この取り組みの一環として、日本を拠点とするAIインフラプロバイダーであるDatasection Inc.は、同社のAIクラウドプラットフォームとコンピューティングインフラの拡張をサポートするために、CompalのSGX30-2 AIサーバープラットフォームを利用しています。生成AI、コーディングアシスタント、動画生成サービス、AIエージェント、大規模推論ワークロードの需要が拡大し続けるなか、アジア太平洋地域全体でプロダクショングレードのAIサービスを提供するために、スケーラブルなAIインフラストラクチャの重要性が高まっています。

次世代のアクセラレーション・コンピューティング環境向けに設計されたCompalのSGX30-2 AIサーバー・プラットフォームは、最新のAIファクトリーに必要な計算密度、スケーラビリティ、運用効率を提供します。学習から推論までのAIおよびHPCワークロードに最適化されたこのプラットフォームは、大規模な推論、AIサービスの展開、新たなエージェント型AIワークロードなど、幅広い計算集約型アプリケーションをサポートします。顧客がコンピューティング・リソースを効率的に拡張できるようにすることで、このプラットフォームは、本番環境に対応したAI環境の展開を加速するのに役立ちます。

「AIは、実験から大規模な生産環境へと急速に移行しています」と、Compal Infrastructure Solutions Business GroupのバイスプレジデントであるAlan Changは述べています。「AIファクトリー、AIクラウドサービス、大規模推論ワークロードが拡大し続けるなか、インフラのスケーラビリティ、システム統合、運用効率は重要な成功要因となっています。Compalは、Datasectionなどのエコシステムパートナーとの連携を通じて、次世代のAIイノベーションとサービス提供を支えるために必要なコンピューティング基盤の構築を、お客様が実現できるよう支援することに尽力しています。」

AIコンピューティング・インフラの需要が拡大し続けるなか、Compalはコンピュート、電力、冷却の各技術におけるイノベーションの推進に尽力しています。顧客やエコシステム・パートナーと緊密に連携することで、AIの未来を支えるAIファクトリー、大規模AIインフラ、インテリジェント・サービスの展開を大規模に加速することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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