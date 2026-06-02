“あんこに溺れる”3日間。豊橋駅みやげNo.1「ブラックサンダーあん巻き」も対象――SNS話題の「あんみつバー(R)」が復活。老舗和菓子店お亀堂 藤沢店「過去最大級 感謝セール」開催

株式会社お亀堂

創業70年以上、愛知県東三河地域で和菓子文化を支え続ける株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、2026年6月5日（金）～7日（日）の3日間限定で、「お亀堂 藤沢店 感謝セール」を開催いたします。

今回のテーマは、

“和菓子屋を、目的地にする。”

豊橋駅みやげNo.1※を獲得した「ブラックサンダーあん巻き」を含む人気商品の特価販売に加え、SNSで話題となった“あんみつバー(R)”も同時開催。

さらに今回は、看板商品の「あん巻きの皮」までも食べ放題。

「和菓子屋でここまでやるの？」という驚きを詰め込んだ、“体験型和菓子イベント”として開催いたします。

※2026年2月 JR東海調べ

■ “安売り”ではなく、“体験”を売る。

老舗和菓子店が挑む「コト消費型セール」

原材料高騰。

和菓子離れ。

人口減少。

地域専門店の衰退。

和菓子業界を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。

そんな中、お亀堂が挑戦しているのは、

「商品を並べる店」ではなく、

“人が集まり、体験を楽しむ場所”としての和菓子店です。

焼き立てのみたらし団子の香り。

蒸したてお赤飯の湯気。

自分だけのあんみつを作る楽しさ。

家族や友人と笑いながら過ごす時間。

今回の感謝セールでは、“出来立て”と“体験価値”を徹底強化。

「ただ安いだけではないセール」を目指しました。

近年、和菓子店の閉店が全国で増える中、

“地域に人が集まる和菓子店”への進化を目指しています。

■ SNSで話題沸騰。

“あんこに溺れる” あんみつバー(R)が3日間限定復活

毎回SNSで話題となる人気企画「あんみつバー(R)」が、藤沢店限定で復活します。

寒天、白玉、十勝産小豆の粒あん、黒蜜、フルーツ、アイス――。

好きな具材を自由に選び、“自分だけのあんみつ”を作れる体験型スイーツビュッフェです。

そして今回最大の特徴が、

看板商品「あん巻き」の皮まで食べ放題であること。

「あん巻きの皮で粒あんを巻く」

「アイスを包んで和風クレープ風にする」

「黒蜜ときな粉をかける」

など、食べ方は無限大。

“あんこ好きの夢”を形にした、

和菓子屋にしかできない企画です。

■ “食べ放題だからこそ、本気の素材を。”

老舗和菓子店のこだわり

“食べ放題だから品質を落とす”――。

お亀堂は、その逆を選びました。

使用する素材にも、老舗和菓子店としてのこだわりを詰め込んでいます。

・黒蜜：沖縄県産黒糖を丁寧に炊き上げた自家製黒蜜

・寒天：京都の高級糸寒天を使用し、店内で仕込み

・あんこ：北海道・十勝産契約農家の小豆を自家製法で炊き上げ

・白玉：店内手作りのもちもち食感

・きな粉：国内最高級クラスの香り高いきな粉を使用

「和菓子屋の本気を、思い切り楽しんでほしい。」

そんな想いから生まれた、“本気の和スイーツビュッフェ”です。

■ 豊橋駅みやげNo.1

「ブラックサンダーあん巻き」も特別価格

今回の感謝セールでは、豊橋駅みやげNo.1※の「ブラックサンダーあん巻き」を含む、お好きなあん巻き5個セットを特別価格840円（税込）で販売いたします。

最大560円引きとなる、毎回大人気の企画です。

さらに、

・焼き立てみたらし団子 半額

・蒸したてお赤飯 140円引き

・極上とろ～りわらび餅 300円引き

など、人気商品も特別価格で販売。

店内では実演販売も行い、

“出来立ての美味しさ”をその場で体験できます。

■ 「和菓子って、こんなに楽しいんだ。」

Z世代・ファミリー層にも広がる“新しい和菓子体験”

近年お亀堂では、

・焼き立て体験

・食べ放題企画

・地域企業コラボ

・SNS映え商品

・ライブ感のある実演販売

など、“体験型和菓子”を積極的に展開しています。

「和菓子って渋い」

「若い人は食べない」

そんな固定概念を変えたい。

和菓子を、

“贈答品”だけではなく、

“遊びに行く理由”に変えていく。

今回の藤沢店感謝セールは、

お亀堂が目指す“次世代型和菓子店”を象徴するイベントです。

■ 開催概要

【イベント名】お亀堂 藤沢店 感謝セール

【開催期間】2026年6月5日（金）～7日（日）

【営業時間】9:00～18:00

【開催場所】お亀堂 藤沢店 愛知県豊橋市東小浜町65

【電話番号】0532-47-6788

■ あんみつバー(R)概要

【開催時間】11:00～17:00

【内容】60分食べ放題

【価格】・大人（中学生以上）1,280円

・小学生以下 680円

・3歳以下無料

■ 会社概要

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町164

代表取締役：森貴比古

HP： お亀堂公式サイト

Instagram： お亀堂 Instagram