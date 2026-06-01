WaVe'S第11回公演『ドリルマンØ（バース）』が2026年6月17日 (水) ～ 2026年6月21日 (日)にAsagiri Mist Theater（東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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2025年6月初演の『ドリルマン』。今回はそのエピソードゼロ作品を上演します。 ドリルマン役には前作同様、坂本真一。そしてW主演のドリルウーマン役には磯原杏華。 2人の周りを固めるのは、上仁樹、宮崎理奈、尾本侑樹奈(LINKL PLANET)、荒井芽依(LINKL PLANET)、丹治陽佑、五十嵐啓輔、北村悠、葉山昴。 日替わりゲストには、西連寺亜希、ANNA(MAGICAL SPEC)、三上義貴(甘党男子)、北原十希明、今出舞ら豪華ゲストが登場し、作品を彩ります。 いよいよ稽古も始まり、開幕に向けて高まる熱気とともに、各キャラクタービジュアルも公式Xにて順次解禁しています（公式X https://x.com/WaVe_S_h）。 チケットはご好評いただき完売公演も続出！ぜひお早目にご購入ください。

＜あらすじ＞

この星にはヒーローがいる。 悪い怪人や怪物といった脅威から人類を守ってくれる存在だ。 そしてこの物語の主人公の彼もそんなヒーローの一人。 右手をドリルに改造された愛と勇気のスパイラルヒーロー、その名も「ドリルマン」。 彼は今日も人々の為にドリルを回す。普段はちょっぴりスケベでお調子者。 そんなドリルマンだったが、ある怪人との戦いの後哀しい表情を浮かべる。 「… 師匠、おれ、ちゃんとヒーローやれてますかね？」 彼はなぜドリルを回すのか？なぜヒーローになったのか？ ドリルマン誕生の瞬間をめぐる前日譚。ここに開演。

公演概要

『ドリルマンØ（バース）』 公演期間：2026年6月17日 (水) ～ 2026年6月21日 (日) 会場：Asagiri Mist Theater（旧・コフレリオ新宿シアター） 東京都 新宿区 歌舞伎町 2-15-3 新宿KSビル1F ■出演者 坂本真一・磯原杏華 上仁樹 宮崎理奈 尾本侑樹奈（LINKL PLANET） 荒井芽依 （LINKL PLANET） 丹治陽佑 五十嵐啓輔 北村悠 葉山昴 【日替わりゲスト】 6月17日（水）19:00 西連寺亜希 6月18日（木）14:00／19:00 ANNA（MAGICAL SPEC） 6月19日（金）14:00／19:00 三上義貴（甘党男子） 6月20日（土）13:00／18:00 北原十希明 6月21日（日）14:00 今出舞 ■スタッフ 脚本・演出：五十嵐啓輔 舞台監督：原義則／音楽：福田新／音響：前田マサヒロ／照明：安永瞬(Glowworks inc.) 美術：角浜有香／ヘアメイク：Yumiko Horiguchii／カメラマン：斎藤美香／映像撮影：布川隼汰（映像事業Fdce）、Lina（映像事業Fdce）／宣伝美術：あげもみじ／票券・当日運営：白石佳穂／キャスティング・制作：三浦さとみ プロデューサー：坂本真一 企画：WaVe'S 主催：ライスアップヒル 飯沼徹 ■公演スケジュール 2026年06月17日(水) 19:00 2026年06月18日(木) 14:00 ★ 2026年06月18日(木) 19:00 2026年06月19日(金) 14:00 ★ 2026年06月19日(金) 19:00 ★ 2026年06月20日(土) 13:00 2026年06月20日(土) 18:00 2026年06月21日(日) 14:00 ★……アフタートークあり アフタートーク参加キャストは公式SNSをご確認ください。 ■チケット料金 パンフレット・特典付S席：12,000円 ※前方3列 特典付きS席：8,000円 ※前方3列 特典付きA席：7,000円 A席：6,500円 (全席指定席・税込) 【チケット特典】 ・パンフレット・特典付S席：チケット購入時の選択キャストの直筆サイン入りパンフレット＋公演替わりブロマイド ・特典付きS席：公演替わりブロマイド ・特典付きA席：公演替わりブロマイド 【全通特典】 ゲネプロ集合写真

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