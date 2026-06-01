創業2期目のOSUSHI、給与据え置きの『週休3日制』を6月開始。人間は週4日集中、AIは常時稼働する働き方へ

株式会社OSUSHI

AI開発に特化したプロフェッショナルチーム、株式会社OSUSHI（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：田本 諒）は、AI時代における新たな経営・生存戦略として、2026年6月1日より、全メンバー（役員・正社員）を対象とした、給与維持型の「週休3日制（水曜定休）」をトライアル導入いたします。

本制度は、従来の労働時間を短縮する「福利厚生」ではなく、人間が週4日間で設計や品質担保に集中し、AIが休日を含む週3日間タスクを継続実行することで、人間の稼働時間に依存しないアウトプットを創出する新しい働き方の実験です。全社一律で水曜日を定休日とし、同時に外部の知見を社内に還元するための「副業推奨制度」も本格運用を開始いたします。

創業2期目のOSUSHIが、いま「週休3日」を決断した背景

創業間もないスタートアップにおいては、長時間労働を前提としたハードワークで成果を追うケースが一般的です。しかしOSUSHIでは、「長時間働くことが偉い」という旧来の価値観から脱却し、AI時代に会社が持続的に成長し生き残るための「生存戦略」として、あえて2期目というこの時期に週休3日制の導入を決断いたしました。

テクノロジーの急速な進化により、開発現場における人間の役割は「手を動かす時間」から「AIへの指示出し・レビュー・品質判断」へとシフトしています。少数精鋭のプロフェッショナル集団だからこそできる最速のスピードで、未来の働き方のモデルケースを体現します。

この取り組みは、OSUSHIが掲げるミッション「最高のネタを、最高の一貫に。」や、バリューである「TORO（深い旨みは、余裕から生まれる）」「TAMAGO（至福の時を一緒に分かち合う）」をまさに体現するものでもあります。効率を徹底的に追求して心と時間の「余裕」を生み出し、働く時間も休む時間も大切にすることでアウトプットのクオリティを最大化するとともに、大切な人との時間を充実させて豊かに生きる環境を制度面から支えます。

OSUSHI流・週休3日制の特徴

1. 年俸・現行給与を完全据え置き（実質時給は約25%上昇）

週の所定労働時間を40時間から32時間（1日8時間×週4日）へと短縮しますが、年俸総額は維持します。一般的な週休3日制にみられる「1日の労働時間を10時間に増やす」変形労働時間制や「勤務日数の減少に伴う減給」は一切行いません。これにより、時間あたりの報酬単価は約25%上昇。「時間ではなく成果に対して報酬を支払う」という方針を明確にしています。

2. 「全日・高集中」を生み出す、全社一律の「水曜定休」

土日に加え、週の折り返し地点となる水曜日を定休日とします。これにより、すべての勤務日が「前日が休み」または「翌日が休み」となり、オン・オフの明確なリズムを作ることで、勤務日の集中力を極限まで高めます。

3. 外部の知見を循環させる「副業推奨制度（申告制）」

3日間の休みのうち1日を副業にあてることを可能とし、他社での経験や最新のAIトレンドを社内に還元することを推奨します。副業は事前申請制とし、利益相反、情報漏洩のリスク、本業への支障がないことを会社が確認・承認したうえで実施可能とします。

「5日分を4日に圧縮」ではない、AI駆動開発との連携サイクル

本制度は、AI駆動開発の運用と一体で設計されています。人間が5日分の業務を4日間に凝縮して行うのではなく、AIとの並行稼働（マシンの常時稼働）を前提としています。

- 人間の役割（月・火・木・金）：高度な設計、AIへの指示出し、生成されたコードのレビュー、品質判断。- AIの役割（水・土・日を含む毎日）：コード生成、テスト作成、調査、ドキュメント整理など指示された開発タスクを24時間体制で継続実行。

朝に人間がタスクを指示し、夜間や休日にAIが実行、翌営業日に人間がレビューするという日次サイクルを回すことで、人間が休んでいる間も開発が止まらない構造を実現します。

水曜日は全社一律の休日とし、原則として社内業務や連絡は翌営業日対応としますが、受託開発におけるクライアントへの確実なサポート体制を維持するため、緊急インシデント等に対応できる「当番制の緊急連絡体制」を整備いたします。

OSUSHIは、この実験的な取り組みを通じて、AI時代の組織における「生産性の正解」を積極的に検証してまいります。

代表取締役 CEO 田本 諒のコメント

「AIによって、開発組織における人間の役割は大きく変わりつつあります。これからの人間に求められるのは、長時間手を動かすことではなく、何をつくるべきかを考え、AIに正しく指示し、最終的な品質と価値に責任を持つことだと考えています。OSUSHIは創業2期目の小さな会社ですが、小さいからこそ、未来の働き方をいち早く試すことができます。給与を下げずに週休3日制を導入することは簡単な判断ではありませんが、AI時代の組織における生産性の正解を、自分たち自身で実験し、証明していきたいと考えています。働く時間を減らすことが目的ではありません。人間が本当に価値を発揮すべき仕事に集中し、余白からより良い発想と品質を生み出す。そのための経営戦略として、今回の制度を導入します。」

株式会社OSUSHIについて

株式会社OSUSHIは、AI開発に特化したプロフェッショナルチームです。最先端技術と豊富な実践知を掛け合わせ、ビジネスに根付くプロダクトを設計・開発します。生まれた価値が一過性に終わらず、組織に浸透し、新たな成長へつながる未来を共に描きます。

会社概要

会社名 株式会社OSUSHI

代表者 代表取締役CEO 田本 諒

設立 2025年1月23日

事業内容 AIエージェント開発、AIシステム受託開発・運用、プロトタイプ/MVP開発

所在地 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

HP https://osushi-inc.com/



＜本件に関するお問合せ先＞

部署名 広報事務局

E-mail hello@osushi-inc.com