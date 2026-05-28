「森林と市民を結ぶ全国の集い2026」実行委員会は、公益社団法人国土緑化推進機構との共催で、「森と水をどう守る？ ～流域を活かす社会づくり～」をテーマにしたイベントを開催いたします。オンラインでの講演・セッションに加え、6月13日(土)～14日(日)には、山梨県・小菅村で1泊2日のフィールド編も実施します。





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生物多様性の危機、自然災害、水リスクが高まる今、森と水を守ることは、山村だけの課題ではありません。私たちが暮らす都市の水も、産業を支える水も、その源には森林と農山村地域があります。本イベントでは、農山村と都市をつなぐ「流域」という視点から、森と水を守り、活かすための連携・協働のあり方を考えます。

水のノーベル賞「ストックホルム水大賞」受賞者の沖 大幹さん、雑誌『ソトコト』編集長の指出 一正さんによる講演を無料で視聴できる他、フィールド編では多摩川源流の山梨県・小菅村を訪ね、水源の森、木材活用、地域エネルギー、都市部との関係人口づくりの実践に触れる1泊2日のスタディツアーも行います。









「森と水をどう守る？～流域を活かす社会づくり～」

森林と市民を結ぶ全国の集い2026 開催！





＜開催概要＞

実施期間：2026年6月10日(水)～6月23日(火)





・オンライン編

基調講演の視聴 ：6月30日(火)まで

オンラインセッション1：6月10日(水)19:30～21:00

オンラインセッション2：6月23日(火)19:00～20:30





・フィールド編

6月13日(土)～6月14日(日)(申込締切日：6月9日(火))





主催 ：『森林と市民を結ぶ全国の集い2026』実行委員会、

公益社団法人国土緑化推進機構

実行委員長：鹿住 貴之(認定NPO法人JUON NETWORK 理事・事務局長)

事務局 ：NPO法人森づくりフォーラム

R7年度「緑と水の森林ファンド」中央事業









＜実施プログラム＞

■フィールド編

源流で考える流域を活かした社会づくり

～山梨・小菅村で、流域の関係人口になる2日間～

https://tsudoi2026field-kosuge.peatix.com/view





水源の森を歩き、小菅村の森林利用・地域エネルギー循環

施設等を見学しながら、小菅村と都市部の企業・市民との関係人口づくりについて学びを深めます。

現場を歩き、地域の実践者と語り合いながら、これからの流域と社会づくりを考えます。





日程：2026年6月13日(土)～14日(日)

場所：山梨県小菅村

集合：(1)電車など公共交通機関で参加の方

6/13(土)13:00 大月駅集合(バスで「道の駅こすげ」に移動)

(2)自家用車で参加の方

6/13(土)13:45 道の駅こすげ 集合

定員：30名





【主なプログラム】

・NPO法人多摩源流こすげ「水源の森プロジェクト」見学

・フォレストアドベンチャーこすげ見学

・木の駅こすげでのウッドバイザー実演見学

・こすげの湯 薪ボイラー見学

・地域食材による夕食・懇親会

・小菅村の森林・流域保全に関する意見交換・ディスカッション

・オプションツアー(多摩川源流域の針広混交林 散策)





【6月14日(日)意見交換・ディスカッション 出演者】

石坂 真悟さん(NPO法人 多摩源流こすげ 事務局長)

大野 航輔さん(小菅村林政アドバイザー)

鈴木 菜々子さん(大成建設株式会社 自然共生推進室室長)

コーディネーター

宮林 茂幸さん(東京農業大学 名誉教授)





【参加費】

両日参加 一般：10,000円

両日参加 学生：7,000円

そのほか、6月13日(土)のみ参加、6月14日(日)のみ参加、小菅村在住者向けの参加区分もあります。

※6月13日(土)に宿泊希望の方は、宿泊費を現地会場で別途お支払いいただきます。

※集合・解散場所までの交通費は各自ご負担となります。





フィールド編にお申し込みいただくと、

オンライン編のセッション1・2への参加と、講演動画の視聴も可能。





▼フィールド編の詳細・お申し込みはこちら

https://tsudoi2026field-kosuge.peatix.com/view





■オンライン編

講演・トークセッション(無料視聴可、要申し込み)

・沖 大幹さん(水文学者、東京大学大学院教授)

「水と緑は豊かな自然の象徴」

・指出 一正さん(雑誌『ソトコト』編集長)

「私たちは流域で幸せを見つける～流域関係人口と二拠点思考～」

・トークセッション

「森と水をどう守る？～流域を活かす社会づくり～」

ゲスト ： 沖 大幹さん、指出 一正さん

進行 ： 赤池 円さん(私の森.jp 編集長)

コメンテーター： 水谷 伸吉さん(一般社団法人 more trees 事務局長)





■オンラインセッション1 6月10日(水)19:30～21:00

「緑、水とのつながりを取り戻す ～多摩川流域の取り組みを事例に」

多摩川流域を事例に、都市と源流域、身近な水との関係を

つながりを見つめ直し、川や水辺、地域の自然から、自分たちにできる関わり方を考えます。





【出演者】

玉利 康延さん(文脈デザイン研究所 代表・ブランドコンサルタント)

後藤 めぐみさん(グラビティ奥多摩ベース 代表)

コーディネーター

國岡 将平さん(合同会社MANABIYA 代表社員)





■オンラインセッション2 6月23日(火)19:00～20:30

「市民が主役で取り組む緑の流域治水 ～球磨川水害の復興を事例に」

球磨川水害からの復興を事例に、産学官民が連携・協働して流域管理にどのように関わることができるのかを考えます。





【出演者】

島谷 幸宏さん(熊本県立大学 共通教育センター 特別教授)

浦嶋 裕子さん(MS&ADインシュアランスグループホールディングス サステナビリティ推進部課長)

宮野 英樹さん(公益財団法人 地方経済総合研究所 事業統括部門長兼研究開発部長)

コーディネーター

小森 耕太さん(認定NPO法人 山村塾 理事長)





【オンライン編 参加費】

・講演視聴のみ ：無料

・セッション1・2＋講演視聴：一般・早割 1,000円

(5/31(日)まで、以降は一般 1,500円)、

学生 500円、応援・協賛 3,000円





▼オンライン編の詳細・お申し込みはこちら

https://tsudoi2026forest.peatix.com/view









■このような方におすすめです

・地域活性化、地方創生・関係人口創出に関心のある方

・森林の利活用や森林・林業に関心のある方、取り組んでいる方

・NbS、グリーンインフラ、生物多様性保全等に関心のある方

・アウトドアが好きで、森林保全や自然保護に興味のある方









「森林と市民を結ぶ全国の集い」とは

森づくりに関わる市民が一堂に会し、活動推進に当たって情報交換を行うとともに、そのネットワーク化を図ることを目的に、1996年から毎年開催されているイベントです。

https://www.moridukuri.jp/moridukuri/tsudoi.html









「森林と市民を結ぶ全国の集い2026」実行委員メンバー

赤池 円 (私の森.jp 編集長)

石坂 真悟 (NPO法人多摩源流こすげ 事務局長)

鹿住 貴之 (実行委員長／認定NPO法人 JUON(樹恩) NETWORK 理事・事務局長)

後藤 洋一 (NPO法人 樹木・環境ネットワーク協会 理事・事務局長)

國岡 将平 (合同会社MANABIYA 代表社員／鳥取県智頭町地域林政アドバイザー)

小森 耕太 (認定NPO法人 山村塾 理事長)

坂本 有希 (一般財団法人 地球・人間環境フォーラム 専務理事／フェアウッド・パートナーズ)

寺川 裕子 (NPO法人 里山倶楽部 理事・事務局)

水谷 伸吉 (一般社団法人 more trees 事務局長)

林 視 (公益社団法人 国土緑化推進機構 政策企画部長)

藤田 侑希 (公益社団法人 国土緑化推進機構 政策企画部)

矢島 万理 (公益社団法人 国土緑化推進機構 政策企画部)

大石 淳平 (監事／認定NPO法人 時ノ寿の森クラブ 事務局長)

江田 仁 (オブザーバー／林野庁 森林利用課 山村振興・緑化推進室 課長補佐)

内山 節 (顧問／森づくりフォーラム 代表理事)