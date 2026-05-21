JACCA第37回セミナー：越境EC最前線2026 ～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～
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JACCA第37回セミナー：越境EC最前線2026
～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、2026年6月18日（木）18:00より、 JACCA第37回セミナー：越境EC最前線2026 ～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260618/
今回は、越境EC市場を牽引する株式会社ジグザグ、ZenGroup株式会社、Buy&Ship Japan株式会社の3社を迎え、越境EC最前線2026～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～をテーマに、JACCA第37回セミナーを開催いたします。
越境EC市場は拡大を続ける一方で、・海外ユーザー理解 ・販売チャネル選定 ・配送・関税対応・海外向けEC運営・リピート獲得など、多くの企業がさまざまな課題に直面しています。
本セミナーでは、海外販売支援・購入代行・国際配送など、異なる立場から越境EC市場を支える3社が登壇。各社の最新データも交えながら、「いま越境EC市場で何が起きているのか」「企業はどこでつまずくのか」
「2026年に向け、何を強化すべきか」について、現場視点でリアルに語ります。
競合でもあり、同時に市場を創るプレイヤーでもある3社だからこそ実現できる、業界横断型セッションとなります。
主催 JACCA日本越境EC協会
日時 2026年6月18日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都中央区日本橋小網町10-2丸国ビル4F
株式会社ECMSジャパン内
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー・正会員：5,000円（税込）
シルバーパートナー：6,000円（税込）
無料会員：8,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※無料会員の申し込みはJACCAホームページから行えます。→こちら
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
懇親会（近くの居酒屋で行います）：2時間程（21:30が終了目処）
※キャンセルポリシー
JACCAではSGDsの考え方を基にフードロスを削減するため、親睦会の参加人数を正確に店舗へ連絡をしております。従いまして前日、当日のキャンセルにつきましては100%のキャンセル料がかかりますので、予めご了承下さいますよう、お願い致します。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博
専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
JACCA第37回セミナー：越境EC最前線2026
～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、2026年6月18日（木）18:00より、 JACCA第37回セミナー：越境EC最前線2026 ～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://jacca-crossborder.com/seminar/20260618/
今回は、越境EC市場を牽引する株式会社ジグザグ、ZenGroup株式会社、Buy&Ship Japan株式会社の3社を迎え、越境EC最前線2026～市場を牽引する3社が語る、海外販売の現在地と次の一手～をテーマに、JACCA第37回セミナーを開催いたします。
越境EC市場は拡大を続ける一方で、・海外ユーザー理解 ・販売チャネル選定 ・配送・関税対応・海外向けEC運営・リピート獲得など、多くの企業がさまざまな課題に直面しています。
本セミナーでは、海外販売支援・購入代行・国際配送など、異なる立場から越境EC市場を支える3社が登壇。各社の最新データも交えながら、「いま越境EC市場で何が起きているのか」「企業はどこでつまずくのか」
「2026年に向け、何を強化すべきか」について、現場視点でリアルに語ります。
競合でもあり、同時に市場を創るプレイヤーでもある3社だからこそ実現できる、業界横断型セッションとなります。
主催 JACCA日本越境EC協会
日時 2026年6月18日（木曜日）17時30分開場 18時スタート
場所 東京都中央区日本橋小網町10-2丸国ビル4F
株式会社ECMSジャパン内
セミナー方法 リアルのみ（ZOOM配信はありません）
参加人数 20名限定
費用 ゴールドパートナー・正会員：5,000円（税込）
シルバーパートナー：6,000円（税込）
無料会員：8,000円（税込）
非会員：12,000円（税込）
※セミナーと懇親会込みの総額です。
※セミナー費用は、当日現金にてお支払い下さい。領収書を発行させていただきます。
※無料会員の申し込みはJACCAホームページから行えます。→こちら
※スケジュール
セミナー（登壇者によるプレゼン及び質疑応答）：1時間半程
懇親会（近くの居酒屋で行います）：2時間程（21:30が終了目処）
※キャンセルポリシー
JACCAではSGDsの考え方を基にフードロスを削減するため、親睦会の参加人数を正確に店舗へ連絡をしております。従いまして前日、当日のキャンセルにつきましては100%のキャンセル料がかかりますので、予めご了承下さいますよう、お願い致します。
一般社団法人日本越境EC協会 https://jacca-crossborder.com/
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
メールアドレス：info-customer@jacca-crossborder.com
代表理事 小松 英樹 副代表理事 木村 寿人 副代表理事 松山 和磨 専務理事 出口 允博
専務理事 川連 一豊 理事 事務局長 服部 愛子
お問い合わせは下記からお願いいたします。
https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
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