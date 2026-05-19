【石破茂独占インタビュー】石破前首相が語る「1年間の回顧録」　新潮社の新しい情報・教養サブスク「新潮QUE」で配信中！

株式会社新潮社

5月18日、新潮社のサブスクリプションサービス「新潮QUE(キュー)」がスタートします。新サブスクのローンチでは石破茂前首相の独占インタビューを掲載します。長年「次の総理」として高い期待を集めたにもかかわらず1年余りで退陣。常に批判にさらされてきた石破氏は首相在籍の1年間をどう捉えているのでしょうか。

この度、新潮社は週刊新潮をはじめとした新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載するサブスクリプションサービス「新潮QUE（キュー）」がスタートします。

新サブスクの新潮QUEでは石破茂前首相の独占インタビューを掲載します。

5回目の自民党総裁選で選出されるまで、過去4度にわたり総裁選に挑みながら敗北していた石破氏。4回目の総裁選終わりには周囲から「石破は終わった」とまで言われていました。

石破氏が5回目の出馬を決断した理由を始めとして、政権発足後どのような基準で閣僚を選び、なぜ就任直後に解散総選挙に打って出たのか、おにぎりの食べ方やスーツの着こなしへの批判に至るまで――今回の独占インタビューの1回目では、2024年総裁選直前から、同年の総選挙直後までを振り返ってもらいました。

石破氏の独占インタビューはこちら！ :https://que.dailyshincho.jp/node/17977/『私はこう考える』書籍情報はこちら :https://www.shinchosha.co.jp/book/611068/

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新潮QUE :https://que.dailyshincho.jp/