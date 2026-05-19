東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026にて吉田電材蒸留所が金賞を受賞

吉田電材工業株式会社吉田電材工業（本社：東京都台東区 代表取締役：松本匡史）が運営する「吉田電材蒸留所」（新潟県村上市）は国内のクラフトウイスキー蒸留所としては、日本初（※１）の「グレーンウイスキー専業蒸留所」です。▪ 受賞商品概要【GOLD WINNER（金賞）】

吉田電材蒸留所の独自技術とこだわりが結実した逸品が、栄えある金賞を受賞いたしました。

詳細な商品情報につきましては、後日改めて発表させていただきます。

吉田電材蒸留所シングルグレーン1年２nd【SILVER WINNER（銀賞）】

吉田電材蒸留所 シングルグレーン1年２nd

北海道産コーンを主原料に、ライモルトを絶妙なバランスで配合。

バージンアメリカンホワイトオーク樽での熟成し、芳醇な香りと力強い味わいを表現しました。

・原料配合：Corn 70% (Hokkaido, Japan), Rye Malt 15% (Imported), 2row Malt 15% (Imported)

・発酵期間：3Days

・樽の種類：Virgin American White Oak Cask

・熟成期間：1year

・アルコール度数：55%

・希望小売価格：3,600円(税抜）

【アロマ】バナナ、バニラや柑橘の皮。

ジャスミンを思わせるような香り。時間とともに梅のような酸味とジャムのような甘味。

【フレーバー】表立ったスパイシーさと裏支えする甘味。

酸味のある蜜柑、コクのある苦み。キレのよい淡い後味。

【BRONZE WINNER（銅賞）】

吉田電材蒸留所シングルバレルライ1年熟成

ジャパニーズウイスキーでは珍しいライウイスキー。単一の樽（#429）からボトリングされた、希少なシングルバレルウイスキーです。



原料配合：Rye Malt 90% (Germany), 2row Malt 10% (Germany)

・酵母：Lallemand DM-GW

・発酵期間：3 Days

・カラム段数：3段及び7段

・樽詰め日：2023.07.08

・樽の種類：Virgin American White Oak #429

・熟成期間：1 year

・アルコール度数：54%

吉田電材蒸留所シングルバレルライ1年熟成



【アロマ】金柑やオレンジ、バニラ、僅かに桃やミント。

徐々にカラメルや杏仁豆腐のような⽢さ。

【フレーバー】リンゴ、胡椒のようなスパイシーさ、爽やかなハーブ

土台となる⽢味に丸みのある苦み。華やかだが余韻は軽やか。

「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション」とは

TWSC実行委員会で選出され、造り、話題性、革新性などの観点から、1年間で最も活躍した蒸留所に贈られる賞「洋酒部門 ベスト・ディスティラリー・オブ・ザ・イヤー」

国内で１００以上ある（計画中も含む）クラフトウイスキー蒸留所はほとんどがモルトウイスキーをメインに作る蒸留所であるなか、「クラフトグレーンウイスキー」を作る当社が受賞したことに驚きの声が広がっています。

https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

吉田電材工業株式会社について

商号：吉田電材工業株式会社 YOSHIDA DENZAI KOGYO CO.,LTD.

本社 ：〒110-0016 東京都台東区台東三丁目43番6号

電話 ：Tel 03-3833-0831 Fax 03-3831-1808

ホームページ：https://www.yoshida-denzai.co.jp/

設立：昭和15年4月1日

従業員数：約２７０名（子会社（株）ヨシデン含む）

代表者 ：代表取締役 松本 匡史

事業内容 ：産業機器の設計・製造販売・合成樹脂（電気絶縁材料を含む）の製造及び加工販売・

医療用機器の製造販売

※１ 自社調べ。2022年12月１８日発行の「日本蒸留所年間」（ウイスキー文化研究所発行）に掲載された蒸留所の内「日本に立地するクラフト蒸留所の内、グレーンウイスキー専業の蒸留所」として。

本件についての問い合わせ

Mail : information@yoshidadenzai-distillery.com