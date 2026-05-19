【岡山市】～最大７５０万円補助～ IoT・AI・ロボットを活用する取組を補助します！

岡山市

岡山市では、市内中小企業者のデジタル化、自動化による労働生産性向上・競争力強化を図るため、工場や店舗等のIoT化、AI技術の導入、ロボットの活用に係る事前検証や導入に要する経費を補助します。

「IoT・AI等先端技術等導入支援補助金」の概要

●募集内容

事前検証事業

労働生産性向上が見込まれるIoT・AI・ロボットの導入に向け、導入効果や実現性を確認するための事前検証を行う取組に要する経費を補助

●補助率 1／2 ●補助上限額 １５０万円

検証済み先端技術導入事業

事前検証により導入交換や実現性を確認した事業者が、労働生産性向上のためにIoT・AI・ロボットを本格的に導入する取組

補助対象事業者

ア：前年度に事前検証事業を行い、その内容をもとに導入する事業者

イ：独自に検証作業等を実施し、上記アと同等と認められる事業者

●補助率 1／3 ●補助上限額 ７５０万円

労働生産性の算出方法

●補助対象者

岡山市内に本社もしくは主要な事業所（工場・オフィス・店舗等）がある中小企業者

●補助対象経費- 外注費・手数料・報酬費- 機器・システム等購入費- 賃借料・使用料・利用料- 原材料費- 運搬費

※対象の取組内容であれば幅広い経費が補助対象

●応募締切

【検証補助】

１回目：令和８年６月３０日（火）

２回目：令和８年８月３１日（月）

３回目：令和８年９月以降毎月末（土日祝の場合は直前の平日）

【導入補助】

１回目：令和８年６月３０日（火）

２回目：令和８年８月３１日（月）

３回目：令和８年９月以降毎月末（土日祝の場合は直前の平日）

●応募方法

岡山市のホームページの募集案内や要綱、要領等にもとづいて、申請書等をご提出ください。

↓岡山市のホームページはこちらから↓

事前検証事業

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081277.html

検証済み先端技術導入事業

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081279.html

補助金を活用した事例を紹介！

●IoT

工作機械のネットワーク連携によるIoT化を一部の生産ラインで検証し、残りの生産ラインに水平展開。（ネットワークインフラ構築費とシステム費を補助）

●AI

作業自動化のネックとなっていた人による目視点検工程をAI画像センサーに代替えさせる取組に対して、実現性を検証。（検証に伴う試作機の開発費を補助）

●ロボット（RPA含む）

金属加工における工程間をロボット導入により連結したことで加工時間の大幅な短縮を実現。（工程間の金属加工機の連結改造費を補助）

↓その他の活用事例は下記から↓

事前検証事業

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081277.html

検証済み先端技術導入事業

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081279.html