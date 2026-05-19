【福岡・西月隈に登場！】博多一幸舎プロデュース「幸ちゃんラーメン 西月隈店」5月20日グランドオープン。

株式会社ウインズジャパンホールディングス

世界10カ国90店舗以上を展開するラーメンブランド「博多一幸舎」や「幸ちゃんラーメン」を運営する株式会社ウインズジャパンホールディングス（所在地：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：吉村 幸助、以下「当社」）は、株式会社西村商店(所在地:福岡県福岡市中央区、代表取締役:西村 勇弥)とプロデュース契約を結び、本場博多の“町豚骨”を気軽に楽しめる「幸ちゃんラーメン 西月隈店」を2026年5月20日（水）9:00にグランドオープンいたします。当店では、物流の要所である西月隈の地域特性に合わせ、営業時間は朝9:00～17:00の営業となります。また、忙しい朝でも食べやすい朝ラーメンとして「塩豚骨ラーメン」を1杯500円（ワンコイン）でお召し上がりいただけます。ぜひお気軽にご利用ください。

■オープンイベント開催

幸ちゃんラーメン 西月隈店

「幸ちゃんラーメン 西月隈店」のオープンを記念し、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間限定で、幸ちゃんラーメンの看板メニューでもある「豚骨ラーメン」を1杯500円でご提供いたします。この機会にぜひ、幸ちゃんラーメン自慢の豚骨ラーメンをご賞味ください。

【イベント概要】

・ 期間：2026年5月23日（土）・24日（日）

・ 内容：豚骨ラーメン1杯 500円（通常価格790円）

【イベント期間中のご注意】

※イベント期間中は、以下のメニューの提供はございません。

・ 博多醤油ラーメン

・ まぜそば

・ チャーシュー丼

・ チャーマヨ丼

・ 焼豚高菜丼

・ 餃子

・ BIG唐揚げ

イベント概要豚骨ラーメン

◆豚骨ラーメン：790円

シンプルでありながらも毎日食べても飽きがこないスープが自慢のラーメン。

■ 働く人々を支えたい。「朝ラーメン」に込めた店主の想い。

地域特性上、当店周辺は早朝から稼働するトラックドライバーや営業職の方々が多く行き交うエリアです。かつてこの地で「麺ショップ」が営業していた際、私はスタッフとして店頭に立つ機会がありました。当時、仕事明けや仕事前に立ち寄ってくださるお客様が「朝から開いていて助かるよ」と笑顔で声をかけてくださった光景が、今も忘れられません。今回「幸ちゃんラーメン 西月隈店」として再出発するにあたり、あの時のお客様の喜びをもう一度形にしたいと考え、「朝ラーメン」の提供が決定しました。一杯のラーメンを通じて、朝から元気になっていただきたい。「今日も一日頑張ろう」と思える活力をお届けしたい。そんな地域の皆様への応援歌のような一杯を目指し、真心を込めて提供いたします。

朝限定の塩豚骨ラーメン

◆塩豚骨ラーメン：500円

朝でもスープが飲めるくらいあっさりな味わいに、キリっとした塩味を奥に感じられる一杯。

■朝ラーメンの時間帯での提供メニュー（9:00～10:30）

【ラーメン類】

塩豚骨ラーメン/ 豚骨ラーメン / 背脂ラーメン

【サイドメニュー】

餃子 / ごはん(朝)

【トッピング類】

チャーシュー / 味玉 / ネギ / キクラゲ / ワンタン(3個)

高菜油炒め / 辛子高菜 / 海苔(3枚) / 旨辛味トッピング

■その他グランドメニュー（10:30～17:00）

まぜそば博多醤油ラーメン

◆まぜそば：900円

濃厚なタレと、たっぷりの具材、特製麺との絡みがよいボリューム満点の一杯に仕上げています。

◆博多醤油ラーメン：900円

たまり醤油をベースに、数種の野菜もブレンド。あっさりながらも味わい深いラーメンです。

BIG唐揚げチャーシュー丼

◆BIG唐揚げ：350円

特製の唐揚げは、外はカリッ、中はふっくらジューシー。BIGがつくほど大きな唐揚げは食べ応え抜群です。

◆チャーシュー丼：350円

ごはんの上に、食べやすくカットされたチャーシューをたっぷりのせた人気の丼です。

餃子（5個）焼豚高菜丼

◆餃子（5個）：400円

パリッと焼き上げ旨味が詰まった、専門店にも負けない一品。

◆焼豚高菜丼：450円

こだわりのチャーシューと高菜を食べやすい大きさにカットし、ラーメンのタレで和えた幸ちゃんラーメン特製のどんぶりです。

※上記他、ラーメンメニュー、サイドメニュー、セットメニュー、トッピング、ドリンクを多数取り揃えています。

※価格は全て税込。

■店舗情報

店名：幸ちゃんラーメン 西月隈店

住所：〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目16-15

営業時間：9:00～17:00（ラストオーダーなし）

席数：21席

(テーブル4名掛け×2卓、カウンター13席)

店休日：不定休

駐車場：24台（隣接する飲食店との共有駐車場）

幸ちゃんラーメン公式Instagram：https://www.instagram.com/kouchan_official/

※営業時間、店休日は施設や店舗の運用状況などにより変更する可能性がございます。

※最新情報はHPにて掲載いたします。あらかじめご了承ください。

■博多ラーメン専門店幸ちゃんラーメンとは

博多ラーメン専門店 幸ちゃんラーメン(こうちゃん)は、本場博多はもとより国内外10カ国で愛されている元祖泡系豚⾻ラーメン『博多一幸舎』がプロデュースする、豚⾻ラーメンブランドです。2026年5月現在、国内に21店舗、海外2店舗を展開し、看板商品の「博多豚⾻ラーメン」は、試行錯誤の後、しっかりと豚⾻の旨味（パンチ）と、ほんのり感じる⽢みがクセになるスープが特徴の豚⾻ラーメンとして完成しました。そして、麺は幸ちゃんラーメンの為だけに特別配合したこだわりの小⻨粉を使用。幸ちゃんラーメンオリジナルの豚⾻スープに合うよう、特注の細麺を使用しています。小⻨本来の香りが豊かに広がり、もっちり感と、しなやかなコシを楽しめ、パツッとした食感がついつい替⽟を注文したくなるほどクセになります。こだわりの、しっとりとした特製大判チャーシュー、シャキシャキの⻘ネギと食べ進めていただくことで、本場博多の町豚⾻を感じていただけます。そんな幸ちゃんラーメンは、お子様からご年配の方、⽼若男女問わず幅広い方達より「早い、美味い、また来たい！」本場博多の町豚⾻として支持いただいています。

※「町豚骨」とは、シンプルで毎日食べても飽きのこない、生活の中に溶け込んだ“町のラーメン店”を表現したコンセプト。

■運営会社概要

会社名：株式会社西村商店

代表者：西村 勇弥

所在地：福岡県福岡市中央区清川3丁目4-16

創業年月日：2020年2月4日

事業内容：飲食店の運営

Instagram：https://www.instagram.com/yuya.nishimura0320/

幸ちゃんラーメン公式HP：https://ikkokumaru.com/

■会社概要

会社名：株式会社ウインズジャパンホールディングス

代表取締役社長：吉村 幸助

所在地：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-30 いわきビル101

創業：2004年

設立：2007年

事業内容：博多一幸舎の運営、幸ちゃんラーメンのプロデュース事業

博多一幸舎公式HP：https://www.ikkousha.com/

博多一幸舎公式オンラインストア：https://ikkousha.net/

博多一幸舎公式Facebook：https://www.facebook.com/hakataikkousha.japan

博多一幸舎公式X：https://twitter.com/hakata_ikkousha

博多一幸舎公式Instagram：https://www.instagram.com/ikkousha_hakata/

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株式会社ウインズジャパンホールディングスのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33016

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