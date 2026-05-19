イトーヨーカドー立場店に最新スマホケース自動販売機を設置。自分だけのオリジナルスマホケースが作成可能『CASE FACTORY（ケースファクトリー）』
イトーヨーカドー立場店 1F駅側入り口 自販機コーナーに設置。
株式会社リトア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅根由莉華）は、好きな写真をオリジナルスマートフォンケースとして作成できる自動販売機『CASE FACTORY（ケースファクトリー）』を、2026年5月8日、イトーヨーカドー立場店 1F駅側入り口 自販機コーナー内に設置いたしました。
◼︎CASE FACTORY（ケースファクトリー）の特長
約5分でオリジナルのスマホケースを作成できる最新の自動販売機。カメラロールに保存しているお好きな写真や、事前にコラージュした画像などを選択し、お好きなスマホケースをその場で購入することが可能です。
ネットでなんでも購入できる時代だからこそ、その場で体験・購入できる最新コンテンツとして、世代問わずお楽しみいただけます。
とっておきの1枚で、お好きなスマホケースを作成できます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7mSedsFEhoM ]
◼︎設置店舗概要
イトーヨーカドー立場店 1F駅側入り口 自販機コーナー
イトーヨーカドー立場店 1F
住所：神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15 1F駅側入り口横 自販機コーナー
営業時間：イトーヨーカドー立場店営業時間に準ずる
決済方法：キャッシュレス（Apple Pay、クレジットカード等）
ケース機種：iPhone12～17シリーズ（ノーマル、Pro、ProMaX）
※エリアやご要望に応じて、対応機種を増やすことが可能です。
◼︎導入をご検討の企業・店舗様へ
当社では、オリジナルスマートフォンケース自動販売機の設置先を募集しています。
レンタルや設置に伴う初期費用・固定費は発生いたしません。設置場所のご提供だけで導入可能です。
《導入メリット》
・導入費用0円
・訪日外国人やSNSを使う若年層の集客が可能
・活用できていない約1平方メートル の空きスペースが収益化
・自販機内臓の32インチのデジタルサイネージに広告掲載可能：店頭や店内に設置し独自のデジタルサイネージとして活用OK。
・完全キャッシュレスで無人運用可能
・設置協力金のお渡し
観光地・商業施設・エンタメ施設など、最適な導入プランをご提案いたします。
《お問い合わせはこちら》
公式サイト：https://litoainc.com/
youtube：https://youtube.com/shorts/7mSedsFEhoM?feature=share
mail：info@litoainc.com
tel：050-1706-5604
※取材のご希望や設置など、どんなご相談も受付中です。
《会社概要》
会社名：株式会社リトア
代表者：代表取締役 菅根由莉華
本社住所：東京都渋谷区恵比寿西2-1-8 Oak6ビル5F
事業内容：最新自動販売機の企画、運営業務
CASE FACTORY サービスサイト：https://litoainc.com/vending-machine/case-factory/
企業サイト：https://litoainc.com/