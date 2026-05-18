ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ、全３６公演の全国ツアーにＬＩＮＥ連携型「Ａｔｏｕｃｈチケット」を導入！５月１８日（月）１８時よりＬＩＮＥ限定・抽選先行受付を開始

IRISデータラボ株式会社

ＬＩＮＥ完結型ＥＣプラットフォーム「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」を提供するＩＲＩＳデータラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安達教顕）は、自社で提供するＬＩＮＥ公式アカウント専用のチケット・ＥＣ決済拡張機能「Ａｔｏｕｃｈチケット」が、ロックバンド・ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ（オレンジレンジ）の全国ツアーにおけるチケット販売に採用されたことをお知らせいたします。

２０２６年５月１８日（月）１８：００より、ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ公式ＬＩＮＥ公式アカウントにて、全３６公演を対象としたチケットの抽選先行受付を開始しました。

■ 導入の背景：ユーザー体験の向上とスムーズな入場管理

ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの結成２５周年を記念して開催される今回の全国ツアーにおいて、ファンの方々がより手軽に、かつ安全にチケットを購入・管理できるよう、月間利用者数１億人（２０２６年１月時点）を超える「ＬＩＮＥ」を活用したチケットソリューション「Ａｔｏｕｃｈ」が導入されました。

従来のチケット購入で必要だった専用サイトへの会員登録（ＩＤ・パスワード設定）や、専用アプリのダウンロードといった手間を一切排除。ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加するだけで、申し込みから支払い、デジタルチケットの受け取り、当日の入場までをシームレスに行うことが可能です。

■ 「Ａｔｏｕｃｈチケット」による購入・入場の流れ

スマホひとつで完結するため、チケットを忘れる心配や、発券の手間もありません。

- 友だち追加：ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥの公式ＬＩＮＥ公式アカウント（https://page.line.me/orangerange）をフォロー。- 購入・申込：トーク画面上のメニューからチケット購入を選択し、手続き。- 抽選結果：後日、ＬＩＮＥのトーク画面に抽選結果が届きます。- チケット受取：当選の場合 トーク画面上でデジタルチケットを受け取ります。座席番号もトーク画面で確認可能です。落選の場合 抽選結果の通知と共に、支払い済みの代金が自動で返金処理されます。- 当日入場：会場入口で、ＬＩＮＥに届いたＱＲコードをスタッフに提示するだけでスムーズに入場いただけます。LINE公式アカウントでのチケット購入イメージ

【同行者への分配も簡単】

複数枚購入された場合、ＬＩＮＥトーク画面上で同行者の方へ簡単にチケットを分配することができます。

■ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ公式ＬＩＮＥアカウントの友だち追加はこちらから！

■ ツアー情報：ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ０２６-０２７（全３６公演）

今回の抽選先行受付は、北は北海道から南は沖縄まで、全国３６公演を巡る大規模ツアーが対象となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ ２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ 特設サイト：

https://orangerange.com/feature/25th

先行受付期間： ２０２６年５月１８日（月）１８：００～

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XSe7NuJLEeQ ]詳細を見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=170

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕

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