令和4年度『北海道戯曲賞』大賞作品『チェーホフも鳥の名前』初演から7年、ついに地元京都で上演　チケット好評発売中

ロングランプランニング株式会社

『チェーホフも鳥の名前』が2026年7月17日 (金) ～ 2026年7月19日 (日)に京都府立文化芸術会館（京都府 京都市上京区 寺町通広小路下ル東桜町 1）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/bird2026

公式ホームページ :https://knitcap.jp/bird2026/

●作品について

日本とロシアに挟まれた島、サハリン。

この島に「チェーホフ」と名付けられた街があるのをご存知でしょうか。

ロシア人、日本人、朝鮮人、ニヴフやアイヌなどの北方民族――この街に暮らした様々な人々が、

ときに国家間の思惑によって翻弄されながらも生活する様子を、アントン・チェーホフや宮沢賢治ら、

かつてこの島を訪れた作家達の眼差しとともに辿ります。

サハリンのある街と人々の暮らしを描いた、約100年のクロニクル。

●作・演出（ごまのはえ）より

「チェーホフも鳥の名前」は2019年に初演した作品です。私たちの本拠地京都では初めての上演です。初演から7年がたち樺太／サハリンを取り巻く状況も変わり続けています。今回の公演を通じてどんな発見があるのか、私たちも楽しみです。終演後はロビーにおりますので、ぜひ喋りかけてくださいね。お待ちしております。

●作品のあゆみ

絵：竹内まりの絵：竹内まりの

本作『チェーホフも鳥の名前』は、京都を拠点に活動する劇団 ニットキャップシアターが、ごまのはえ の作・演出により2019年にアイホール（兵庫県伊丹市）で初演。好評を博し、2022年に再びアイホールと、東京の座・高円寺１で再演した作品です。

2023年2月に戯曲が、「令和4年度 希望の大地の戯曲賞『北海道戯曲賞』大賞」を受賞。2024年にはその受賞公演として、札幌と大空町の2会場で念願の北海道公演を上演しました。

2026年の今回は、初めての地元京都と再びの札幌の2都市で上演。京都公演の会場である京都府立文化芸術会館は、2010年に本作の源流の一つである『チェーホフの 御座舞（おざぶ）』を企画・上演した劇場でもあります。 本拠地である京都や関西の皆さんに、初演から7年を経て成長してきた作品をお届けできればと思っています。

どうぞお楽しみに！

※札幌では「札幌演劇シーズン2026 プログラムディレクターズチョイス」として、2024年にオープンしたジョブキタ北八劇場で上演します。（札幌公演のチケットは「札幌演劇シーズン事務局」より6月1日から発売予定です。）

※北海道戯曲賞ウェブサイトの「アーカイブ【第9回 2022年度(令和4年度)】」にて、『チェーホフも鳥の名前』の戯曲と、受賞時の選評をお読みいただけます。ぜひご覧ください。

https://haf.jp/gikyoku.html

撮影：井上大志

●サハリンとは？

北海道の宗谷岬から約43km北にある島。

昔からたくさんの民族が、日本と大陸の双方と交流をもちながら暮らしていた。

近代以前はどこの国にも所属していなかったが、ロシアのシベリア開拓や日本の近代化以降は、両国の国境地帯として何度も戦火にみまわれた。

日本統治時代は、島の南側は「 樺太（からふと）」と呼ばれ多くの日本人や朝鮮人たちが暮らしていた。

終戦後は住民の多くが日本に引き揚げた一方で、国家間の様々な事情などによりサハリンに残留した人も多い。現在は「サハリン州」として事実上ロシア連邦に属しており、ロシア、朝鮮、日本、北方民族の人々が多文化的な生活を営んでいる。

公演概要

絵：竹内まりの

『チェーホフも鳥の名前』

公演期間：2026年7月17日 (金) ～ 2026年7月19日 (日)

会場：京都府立文化芸術会館（京都府 京都市上京区 寺町通広小路下ル東桜町 1）

■出演者

門脇俊輔、澤村喜一郎、仲谷萌、西村貴治、山谷一也

石原菜々子、大路絢か、千田訓子、山岡美穂

パーカッション：田辺響

歌：黒木夏海

■スタッフ

作・演出：ごまのはえ

舞台監督：河村都（華裏）

照明：葛西健一

音響：三橋琢

映像：堀川高志（kutowans studio）、飯阪宗麻（NOLCA SOLCA Film）

写真協力：後藤悠樹

音楽協力：北航平（coconoe / studio guzli）

大道具：竹腰かなこ

衣装：清川敦子（atm）

小道具：仲谷萌

演出助手：小山裕暉

舞台監督助手：越賀はなこ

朝鮮語翻訳：徐義才

朝鮮語監修：金民樹（劇団タルオルム）

ニヴフ語指導：白石英才（札幌学院大学）

岩手弁指導：劇団らあす（花巻市）

絵：竹内まりの

宣伝美術：山口良太（slowcamp）

制作：門脇俊輔、澤村喜一郎、高田晴菜、山崎茉由、植村純子

協力：kondaba、原脈、万博設計、合同会社いった

資料協力：一般社団法人全国樺太連盟、NPO法人日本サハリン協会

企画・製作・主催：一般社団法人毛帽子事務所、ニットキャップシアター

共催：指定管理者 創［（公財）京都文化財団・（株）コングレ共同事業体］

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動））・独立行政法人日本芸術文化振興会

■公演スケジュール

2026 年 7 月 17 日（金） 18 時開演

2026 年 7 月 18 日（土） 14 時開演

2026 年 7 月 19 日（日） 14 時開演

※受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前

※上演時間は約 3 時間（途中休憩あり）

■チケット料金

一般：4,000 円

ユース・学生：2,500 円

高校生以下：1,000 円

ペア（2 名分）：7,500 円

（全席自由・税込）

◎お問合せ

ニットキャップシアター / 一般社団法人毛帽子事務所

TEL 090-7118-3396（劇団）

E-mail contact@knitcap.jp

劇団ウェブサイト https://knitcap.jp

公演特設サイト https://knitcap.jp/bird2026/

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