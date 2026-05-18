ネイティヴの発音が身に付く！『最新版 書いて覚える楽しいフォニックス』ロングセラーで重版出来

株式会社ナツメ社

実用書や語学書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『最新版 書いて覚える楽しいフォニックス』（https://amzn.asia/d/0icZgbJh）を好評重版、販売中です。

■いいこといっぱい！フォニックスの利点

フォニックスとは「英語の文字と音の関係を示したルール」のことをいいます。

☆初めて見る単語がすぐ読める!

☆ネイティヴの発音が身に付く!

☆リスニング力が確実にアップする!

☆何度も書かずに単語が覚えられる!

☆ネイティヴの発音した単語が書けるようになる!

本書はCDで正しい発音を聞きながら、アルファベットの上に書き込んでいくことで、はじめて英語を学ぶ方でもフォニックスが身につけられるドリルです。

■実績あるフォニックス英会話アカデミーの本

本書は、2002年設立のフォニックス英会話アカデミーで使用されてきたテキストを書籍化したロングセラー。フォニックス英会話アカデミーでは”読む、書く、聞く、話す”の全てを、子供たちが楽しく・バランスよく身につけられることをモットーにフォニックスを授業に取り入れ、これまで、「産経新聞」・雑誌「プレジデントファミリー」などにも取り上げられてきました。フォニックス英会話アカデミーのテキストで、自信を持って英会話学習に取り組めます。

【目次】

Phonics 1

Phonics 2

解答

【著者紹介】



齋藤 留美子（さいとう・るみこ）

子供時代から得意だった得意だった英語を生かし、1991年フランチャイズの児童英会話教室を開校。常に100名以上の生徒を維持し、東京管内でトップとなる。

2002年に夫の了氏と共にフォニックス英会話アカデミーを設立。

齋藤 了（さいとう・さとる）

宮崎県出身。米国大学卒業後、大手英会話学校に勤務。「サム先生に聞けば何でもわかる」と生徒の絶大な支持を受ける。都内で講師を務める傍ら、独自の英会話教室を複数立ち上げる。

2002年にフォニックス英会話アカデミーを設立。

【書籍情報】

『最新版 書いて覚える楽しいフォニックス』

著者：齋藤 留美子（さいとう・るみこ）+齋藤 了（さいとう・さとる）

発行：ナツメ社

定価：2,035円（税込）

仕様：AB判／184ページ／2色

発行：2021年6月1日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0icZgbJh

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

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E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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