プロダクションカラープリンター３機種が世界的に権威のある「レッドドット・デザイン賞」を受賞

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:浜 直樹）は、ドイツ・エッセンを拠点とする「ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター」主催の「レッドドット・デザイン賞プロダクトデザイン2026（Red Dot Design Award: Product Design 2026）」において、プロダクションカラープリンターの「Revoria Press PC2120」および「Revoria Press EC2100S / EC2100」「Revoria Press SC285S / SC285」が、「レッドドット・デザイン賞2026」を受賞したことをお知らせいたします。

「レッドドット・デザイン賞」は、1955年に設立された国際的なデザイン賞です。デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性などの基準から審査され、優れた製品に贈られます。「レッドドット・デザイン賞」は、ドイツの「iFデザイン賞（iF design award）」、アメリカの「IDEA賞（International Design Excellence Award）」と並び、世界三大デザイン賞のひとつに数えられる権威ある賞です。

「レッドドット・デザイン賞2026」ロゴ

【受賞内容について】

プロダクションカラープリンター「Revoria Press PC2120」

Revoria Press PC2120

「Revoria Press PC2120」は、ハイエンドプロ市場向けフラッグシップモデルのプロダクションプリンターです。

水平基調のシンプルで洗練されたフォルムとモノトーンの配色により、印刷現場に調和するデザインを採用しています。メタリック調のダークグレーをベースとした作業台と視認性に配慮したユーザーインターフェイスを備えたプリントサーバーとの統一感のある構成により、オペレーターが作業に集中しやすい操作環境を実現しています。

「Revoria Press PC2120」には、独自のAI技術により用紙設定や画質設定、画像補正を最適化し提案する機能を搭載しており、専門的な知識がなくても効率的に高品質な印刷を可能にします。

用紙設定では、「用紙プロファイラー」により、用紙をセットするだけで、センサーで取得した情報をもとにAIが用紙特性を解析し、最適な設定を提案します。普通紙に加えフィルムやメタリックなどの特殊紙にも対応し、用紙の種類・色・坪量などの基本情報に加え、画質に影響する転写出力調整値も自動で設定することが可能です。この転写出力調整値の自動設定技術は業界初※1です。

画質設定では、プリントサーバーに搭載したAIが入稿データの特長を解析し、文字や細線の強調・調整など、データ特性に応じた最適な画質設定を提案します。さらに、画像補正では、AIが入稿データに含まれる写真や画像のシーンを自動的に判別し、人物や風景などの色味などに応じた最適な画像補正を行います。

CMYKの4色トナーと2色の特殊トナーによる1パス6色印刷では、特殊トナーのグリーンを新たに追加し、ラインアップを全9種類※2へ拡充。特殊トナーのグリーンは、ピンクと組み合わせることで色域をさらに拡大させ、モニター上で見る鮮やかなRGBデータの色彩に近い出力が可能になります。

※1 当社調べ。用紙物性をセンシングし、転写出力調整値を自動で算出・設定する技術は業界初。（2025年12月1日時点）

※2 特殊トナーのラインアップ：グリーン、ピンク、ゴールド、シルバー、クリア、ホワイト、カスタムレッド、テクスチャード紙、圧着

プロダクションカラープリンター

「Revoria Press EC2100S / EC2100」、「Revoria Press SC285S / SC285」

Revoria Press EC2100S / EC2100

Revoria Press SC285S / SC285

「Revoria Press EC2100S / EC2100」および「Revoria Press SC285S / SC285」は、CMYKの4色トナーに加え、特殊トナー※3を搭載し、1パス5色印刷を可能にしたミドルレンジモデルのプロダクションプリンターです。独自の縦型現像技術※4やLEDプリントヘッドの採用により、設置面積を抑えたコンパクトなマシンサイズを実現しました。コンパクトな筐体でありながら、多彩な表現力と高い生産性を凝縮し、操作性と機能性を最大限に生かしたデザインが特長です。

2400dpiの高解像度出力と業界最小クラスのトナー粒径を有するSuper EA-Ecoトナーにより、高精細・高画質印刷が可能です。印刷業などプロ市場向けの「Revoria Press EC2100S / EC2100」は毎分100ページ※5、企業内印刷やオフィス向けの「Revoria Press SC285S / SC285」は毎分85ページ※5の高速印刷を実現します。薄紙から厚紙、長尺用紙※6まで幅広い用紙に対応し、多様な印刷ニーズに応え高い生産性を発揮します。また、オプションとして、印刷中の色濃度変動や表裏ズレを検知するユニット※7を組み合わせることで、色濃度や表裏レジのリアルタイムな自動補正が可能となり、作業効率を維持しながら、印刷品質の安定化を実現します。こうした特長により、多品種・小ロット・短納期での作業が求められる場合でも、高品質の印刷物を迅速に仕上げることが可能です。

※3 特殊トナーのラインアップ：ゴールド／シルバー／ホワイト／クリア／ピンク／カスタムレッド／テクスチャード紙

※4 当社の特許技術。搬送槽を縦に配置し、現像材を循環させて搬送する空冷タイプの現像器を採用することで、一色当たりの現像器サイズを縮小させ、1パス5色印刷を実現。

※5 用紙の厚さ52～400g／m2、A4非コート紙走行時、CMYK4色使用時。

※6 長尺用紙に対応した給排紙トレイのオプション商品が必要。

※7 オプション

なお、今回の「レッドドット・デザイン賞2026」において、富士フイルムグループでは、ミラーレスデジタルカメラ「Xシリーズ」、インスタントカメラinstax(TM)“チェキ”シリーズ※8、医療機器など計27製品が受賞しました。なかでも、レンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」が、同賞の最高賞である「Best of the Best賞」を獲得しました。

※8 instaxチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

詳細は、富士フイルムホールディングスの公式ホームページよりご確認ください。

URL：https://holdings.fujifilm.com/ja/news/list/2119

プレスリリースに掲載されているサービス、商品名などは各社の登録商標または商標です。