なぜ稼働率と収益は一致しないのか？- 不動産経営を最適化するAI「AI RealEstate on IDX」最適化AIモデルリリース

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、不動産業界における「高稼働でも収益が伸びない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を活用した「AI RealEstate on IDX」において、“不動産収益最適化ソリューション”の提供を開始しました。



本ソリューションは、賃料設定・稼働率・運営コスト・投資判断を統合的に最適化し、不動産経営の収益最大化を実現することを目的としています。

■ 背景：なぜ不動産は“埋まっているのに儲からない”のか

不動産業界では長年にわたり、

- 稼働率（入居率）の最大化- 安定収入の確保

が経営の中心とされてきました。

しかし近年、

* 賃料競争の激化

* 空室リスクの増大

* 運営コストの上昇

* 金利環境の変化

により、「埋まっているのに利益が出ない」状態が増加しています。

■ 課題の本質：分断された収益設計

不動産経営では、

- 賃料設定- 稼働率管理- コスト管理- 投資判断

が密接に連動しています。

しかし現状では、

- 賃料は相場ベース- 稼働率は現場対応- コストは別管理- 投資判断は経験依存

と分断されており、全体最適で収益が設計されていない構造が存在します。

その結果、

- 過度な値下げによる利益圧迫- 稼働率重視による収益低下- 非効率なコスト構造- 投資回収の遅延

が発生しています。問題は市場ではなく、“収益設計の最適化不足”にあります。

■ 解決策：不動産最適化AI「AI RealEstate on IDX」

「AI RealEstate on IDX」は、不動産経営の意思決定を“最適化”する統合AIプラットフォームです。

- データ統合（IDX）- - 物件データ- - 賃料・契約データ- - 稼働率データ- - 運営コストデータ- - 市場・エリアデータを統合し、全体状況をリアルタイムで可視化- AI分析・予測- - 需要予測（エリア・物件別）- - 賃料最適化分析- - 空室リスク分析未来の収益構造を可視化- 最適化エンジン- - 賃料最適化（データに基づく最適賃料の提案）- - 稼働率・収益バランスの分析と改善提案- - コスト構造の分析と削減ポイントの提案利益を最大化する意思決定を支援- AI PMO（実行・運用最適化）- - 賃料・募集戦略の立案・進捗管理支援- - 稼働率改善施策の管理・モニタリング支援- - KPIの可視化・レポーティング支援- - 継続的改善（Loop）

“収益が最適化され続ける不動産経営”を実現

■ 期待される導入効果

- 賃料収益の最大化- 空室リスクの低減- 値下げ依存の脱却- 運営コスト削減- 投資判断の精度向上による回収計画の最適化

同じ稼働率でも、収益が変わります。

■ メッセージ

これまで不動産業は、

稼働率

安定性

によって評価されてきました。

しかしこれからは、“収益を最適化できるかどうか”が競争力になります。

稼働率は目的ではなく、最適化すべき変数です。

■ 今後の展開

AIデータ社は、製造業、小売、物流、建設、金融、ホテル、不動産業に続き、

- エネルギー- 人材・サービス

など、各業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。

すべての業界は“最適化問題”です。

■最後に

埋めることが目的ではない。最適化することが目的です。

AI孔明は、不動産の“判断”と“実行”を最適化します。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。