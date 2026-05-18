なぜ稼働率と収益は一致しないのか？- 不動産経営を最適化するAI「AI RealEstate on IDX」最適化AIモデルリリース
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、不動産業界における「高稼働でも収益が伸びない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を活用した「AI RealEstate on IDX」において、“不動産収益最適化ソリューション”の提供を開始しました。
本ソリューションは、賃料設定・稼働率・運営コスト・投資判断を統合的に最適化し、不動産経営の収益最大化を実現することを目的としています。
■ 背景：なぜ不動産は“埋まっているのに儲からない”のか
不動産業界では長年にわたり、
- 稼働率（入居率）の最大化
- 安定収入の確保
が経営の中心とされてきました。
しかし近年、
* 賃料競争の激化
* 空室リスクの増大
* 運営コストの上昇
* 金利環境の変化
により、「埋まっているのに利益が出ない」状態が増加しています。
■ 課題の本質：分断された収益設計
不動産経営では、
- 賃料設定
- 稼働率管理
- コスト管理
- 投資判断
が密接に連動しています。
しかし現状では、
- 賃料は相場ベース
- 稼働率は現場対応
- コストは別管理
- 投資判断は経験依存
と分断されており、全体最適で収益が設計されていない構造が存在します。
その結果、
- 過度な値下げによる利益圧迫
- 稼働率重視による収益低下
- 非効率なコスト構造
- 投資回収の遅延
が発生しています。問題は市場ではなく、“収益設計の最適化不足”にあります。
■ 解決策：不動産最適化AI「AI RealEstate on IDX」
「AI RealEstate on IDX」は、不動産経営の意思決定を“最適化”する統合AIプラットフォームです。
- データ統合（IDX）
- - 物件データ
- - 賃料・契約データ
- - 稼働率データ
- - 運営コストデータ
- - 市場・エリアデータ
を統合し、全体状況をリアルタイムで可視化
- AI分析・予測
- - 需要予測（エリア・物件別）
- - 賃料最適化分析
- - 空室リスク分析
未来の収益構造を可視化
- 最適化エンジン
- - 賃料最適化（データに基づく最適賃料の提案）
- - 稼働率・収益バランスの分析と改善提案
- - コスト構造の分析と削減ポイントの提案
利益を最大化する意思決定を支援
- AI PMO（実行・運用最適化）
- - 賃料・募集戦略の立案・進捗管理支援
- - 稼働率改善施策の管理・モニタリング支援
- - KPIの可視化・レポーティング支援
- - 継続的改善（Loop）
“収益が最適化され続ける不動産経営”を実現
■ 期待される導入効果- 賃料収益の最大化
- 空室リスクの低減
- 値下げ依存の脱却
- 運営コスト削減
- 投資判断の精度向上による回収計画の最適化
同じ稼働率でも、収益が変わります。
■ メッセージ
これまで不動産業は、
稼働率
安定性
によって評価されてきました。
しかしこれからは、“収益を最適化できるかどうか”が競争力になります。
稼働率は目的ではなく、最適化すべき変数です。
■ 今後の展開
AIデータ社は、製造業、小売、物流、建設、金融、ホテル、不動産業に続き、
- エネルギー
- 人材・サービス
など、各業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。
すべての業界は“最適化問題”です。
■最後に
埋めることが目的ではない。最適化することが目的です。
AI孔明は、不動産の“判断”と“実行”を最適化します。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月
資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。