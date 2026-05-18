株式会社ハートビーツ、フリュー株式会社の導入事例を公開。大規模エンタメサービスを支えるインフラを最適化。

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、プリントシール機やキャラクターマーチャンダイジング、ゲーム/アニメ等の事業を展開するフリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本 雅仁、以下フリュー）との取り組みによる、プリントシール機で撮影した画像を取得・閲覧できるサービス「ピクトリンク」のサーバー監視一次対応サービスに関する導入事例を公開いたしました。

本プロジェクトでは、これまで数時間かかるケースのあった障害発生時の初動対応を大幅に短縮し、現場エンジニアの対応頻度が減ることで、新機能開発や改善活動に集中できる体制を実現しています。

導入の背景

導入事例を見る :https://heartbeats.jp/casestudy/furyu/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr20260518事例インタビューの全文はこちらから！

クラウドへの移行後、監視体制の属人化と初動対応の遅れが課題に。

フリュー様が展開する、プリントシール機で撮影した画像を取得・閲覧できるサービス「ピクトリンク」は、10代～20代を中心に多くの方に愛されるエンタテインメントサービスです。

同サービスのインフラ運用を担うSREチームでは、オンプレミスからAWSとOCIを併用したマルチクラウド構成への移行後、以下の大きな課題を抱えていました。

・対応フローの曖昧さ： Slackへの自動通知を採用していたが、アラート通知後の運用が十分に定まっておらず、障害発生時に誰が対応するのかが不明確だった。



・特定メンバーへの負荷集中： 初動対応が遅れたり、特定のメンバーに対応が偏ったりする状況が続いていた。



・休日待機の負担：繁忙期の休日に開発者が常駐する体制を取っていたが、運用体制の負荷が重くなっていた。

ハートビーツをパートナーに選んだ決め手

有人監視による電話連絡で、障害時の状況把握と初動対応を迅速化

上記にあった課題を解決するため、フリュー様はハートビーツの「サーバー監視一次対応サービス」を導入しました。選定にあたっては、以下の点が決め手となりました。

・有人による電話連絡：機械音声ではなく、人が状況を説明して電話連絡をするため、内容を把握しやすく迅速な判断に繋がった。



・24時間365日の安定体制：自社での休日待機を解消し、プロフェッショナルに運用を任せられる信頼性。



導入にあたっては、監視項目の設定やアラートの閾値の見直しを共同で進め、最終的にはそれらを「監視仕様書」としてハートビーツがまとめました。

現在の監視内容を社内共有するための資料として、フリュー様ではご活用されています。

導入後に実現したこと

障害発生時の初動対応の迅速化。

そして、現場エンジニアが本来注力すべき開発業務や改善活動に集中できる環境へ。



・初動対応スピードの大幅な向上：SLOとして10分以内の対応を目指すハートビーツの体制により、フリューの「ピクトリンク」の障害発生から初動対応までの時間が大幅に短縮され、サービスの信頼性がより強固になりました。



・運用負荷の軽減と休日待機の解消：繁忙期の休日待機が不要になり、一次対応をハートビーツで完結できるようになったことで、現場エンジニアの対応頻度が減少しました。

・本来の業務への集中：エンジニアが本来注力すべき新機能開発や改善活動に、より多くの時間を割けるようになりました。

フリュー株式会社 プロジェクト担当者様のコメント

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今回の事例公開にあたり、フリュー株式会社の担当者様より以下のコメントをいただいております。

――ハートビーツを利用して良かったと感じるエピソードがあれば教えてください。

久島様：

「ハートビーツさんのサービスを導入して間もないころに、”アプリケーションごとに連絡先を変更してほしい”といったイレギュラーな対応をお願いしたことがありました。そうした細かな要望も丁寧に汲み取ってくださり、快く対応していただいたことには大変感謝しています。」

粟田様：

「昨年の繁忙期に、こちらでオートスケールの設定を調整した際、監視の閾値を上げるよう依頼したことがありました。その際も、Backlogで連絡するとすぐに対応していただけたのでとても助かりました。」

フリュー株式会社（左）久島様 （右）粟田様

――外注先を決めるプロセスで、特に重視されていることは何でしょうか？

粟田様：

「コストとサービス品質のバランスです。そのため、最初はリスクを抑える意味もあり、3ヶ月限定という形でハートビーツさんに依頼しました。実際に利用してみて有人対応のメリットを強く感じたため、現在も継続してお願いしています。機械音声による通知だと状況がわかりにくいこともありますが、人が直接状況を説明してくれるため理解しやすく、安心して運用を任せられると感じています。」

■ フリュー株式会社について

URL：https://www.furyu.jp/

※「ピクトリンク」他は、フリュー株式会社の商標または登録商標です。

公開にあたっての想い

今回のフリュー様との取り組みは、多くのユーザーの「思い出」を支えるエンタテインメント・インフラの安定稼働と、現場エンジニアの「働き方改革」を両立させた極めて意義深い事例と考えています。

24時間365日、有人監視の強みを活かしてプラットフォームの信頼性を担保し続ける事実は、デジタル時代のエンタテインメント提供において不可欠な要素です。

本事例の公開を通じて、運用負荷の軽減や体制の属人化に悩む企業・団体様へ、技術と人の力を組み合わせた安心安全な解決策を提示し、持続可能なIT運用の実現と社会のDX推進に寄与してまいります。

”サーバー監視一次対応サービス”について

ご相談はこちら :https://heartbeats.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr20260518

24時間365日有人監視体制 一次対応から弊社エンジニアが担当します！

インフラエンジニアによる24時間365日の有人監視と障害発生時の迅速な一次対応を提供するサービスです。

サーバの状態を3分間隔で監視し、異常を即座に検知・対応。

監視仕様の策定や対応手順の作成もサポートし、ITインフラの安定運用を支援します。障害発生時の緊急連絡やベンダー問い合わせ代行も対応し、企業のシステム運用を強力にバックアップします。

サービス詳細はこちら :https://heartbeats.jp/service/monitoring/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr20260518

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

プレスリリース一覧(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/93709)