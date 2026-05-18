【La・Ohana ラ・オハナ】ドリンクもついて1,490円～！ロコモコやガーリックシュリンプ、グリルメニューなど全部で17種類！平日17:00迄のお得なセットのご提供を5/21よりスタート！

株式会社すかいらーくホールディングスLa・OhanaのHPはこちら :https://www.skylark.co.jp/la_ohana/menu/

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するハワイアンダイニング＆カフェ「ラ・オハナ」一部店舗では、2026年5月21日（木）より、平日限定のお得なセット「Weekday Special」をリフレッシュ！

更に魅力なラインナップにてご提供をスタートいたします。

weekday Specialのご紹介

概要

・1,490円（税込1,639円）～

→全17種類のメイン料理 ＋ お好きなドリンク

※平日限定17:00迄のご提供となります。

※選ぶメインメニューによって料金は異なります。

メインメニューのご紹介＜一部＞

ロコモコ

1940年代にハワイ島の小さな食堂で生まれたローカルフードの代表格。

とろりと溶け出す卵黄と、ソースを良く絡めれば、コクがさらに一段階引き上がり、口いっぱいに濃厚な旨味が広がります。

（ソース：TERIYAKIソースとデミグラスソース、いずれかをお選びいただけます）

ハワイアングリルチキン ～パイナップル照り焼きソース～

ロコモコ 1,490円（税込1,639円）

香ばしく焼き上げたジューシーなチキンに、甘みを増したグリルパイナップルをたっぷりと。

甘辛い照り焼きソースとの相性抜群！本場ハワイの味が楽しめる一品です。

ガーリックシュリンプ＆ピラフ ～照り焼きバターソース～

ハワイアングリルチキン ～パイナップル照り焼きソース～ 1,590円（税込1,749円）

ノースショアカフク地方名物ロコフードのガーリックシュリンプ！

ガーリックピラフ、そして濃厚な照り焼きバターソースをたっぷり絡めれば、口の中はまさにハワイのリゾート気分。最後の一口までパワフルな美味しさが駆け抜けます。

ガーリックシュリンプ＆ピラフ ～照り焼きバターソース～ 1,690円（税込1,859円）

サーロインステーキ(約100g) ダイヤモンドヘッド

香ばしく焼き上げたサーロインステーキに、特製照り焼きソースをたっぷりと。

甘辛いソースがチェダーチーズソースと混ざり合い、お肉のポテンシャルを最大限に引き出します。

肉、野菜、ソース……すべての要素が「主役級」の存在感を放つ、満足度120%の贅沢な一皿です。

サーロインステーキ(約100g) ダイヤモンドヘッド 1,790円（税込1,969円）

メインメニューとともにお楽しみいただけるドリンクも豊富なラインナップ！

定番のコーヒーやアイスティー、更に彩り鮮やかなマリンレモネードソーダなど、お好みに合わせてお選びいただけます。

オプションメニューのご紹介

Weekday Specialでは、オプションメニューも充実！

プラス250円（税込275円）で、La Ohanaのシンボルメニューでもあり、1番人気の『パンケーキ』や、スーパーフードのアサイーとフレッシュフルーツが味わえる『アサイーボウル』など、6種類のスイーツもご用意。

ベリーパンケーキアサイーボウル（S）

その他にも「オマール海老のビスク ＋380円(税込418円)」や「フォカッチャ食べ放題 ＋300円(税込330円)」なども取り揃えております。

是非この機会に、平日ランチはお得なセットで寛ぎのハワイアンタイムをお過ごしください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

実施店舗のご紹介

●ラ・オハナ 権太坂

・住所：〒240-0026 神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂3丁目20-33

・電話番号：045-710-1069

●ラ・オハナ 厚木恩名

・住所：〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1丁目9-7

・電話番号：046-297-1528

●ラ・オハナ 沼津杉崎

・住所：〒410-0033 静岡県沼津市杉崎町11-33

・電話番号：055-927-0103

●ラ・オハナ 熱田一番

・住所：〒456-0053 愛知県名古屋市熱田区一番1丁目21-18

・電話番号：052-679-2126

「La・Ohana(ラ・オハナ)」について

ハワイのリゾートホテルをイメージした、上質感のある空間づくり

店内に入るとピニャコラーダの香りでお出迎えします。ハワイの香り・水の音・陽射し・樹々のざわめきが心地よい空間で、忙しい日常から離れ、ハワイに行ったような、寛げる癒しの時間をお過ごしいただけます。

ハワイアンフードや、リゾート気分を味わえるトロピカルドリンクなどをご用意

ガーリックシュリンプ、ロコモコといったハワイのロコフードから、豪快なステーキやハンバーガー、もちもちのオリジナルパンケーキ、色鮮やかなカクテルなど、味はもちろん、見た目にも楽しいメニューを取り揃えております。こだわりのコナ100％コーヒーはハンドドリップでご提供いたします。

特別な日のお祝いや、お客さまそれぞれの大切なシーンで寛ぎ時間をご提供

モーニングからディナーまでいつでも南国リゾート気分。朝の爽やかなひと時からランチタイムの女子会・ママ会、穏やかな午後のカフェタイム、ディナータイムのお食事、お誕生日や記念日のお祝いなど、様々なシーンでご利用いただけます。

La・Ohana(ラ・オハナ)情報

「ラ・オハナ」メニューイメージパンケーキ：パイナップルホイップGreat！肉盛りプレート

●ラ・オハナ ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/la_ohana/(https://www.skylark.co.jp/la_ohana/)

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