The Worldfolio、AREA Global Communicationとの戦略的パートナーシップを発表

THE WORLDFOLIO PTE LTD

The Worldfolioは、同社のコンサルティングおよびコーポレートコミュニケーション部門であるWorldfolio Global Services（WGS）を通じて、独立系コミュニケーション・PRエージェンシーであるAREA Global Communicationと戦略的パートナーシップを締結しました。

1995年に設立されたAREA Global Communicationは、ラグジュアリー、ファッション、ビューティー、プレミアムリテール、ライフスタイル分野を中心に、30年以上の実績を有するコミュニケーションエージェンシーです。同社はスペイン、ポルトガル、メキシコに拠点を有し、欧州、北米、南米において幅広いプロジェクトを展開しています。主なサービスには、戦略的PR、ブランドポジショニング、エクスペリエンシャルイベント、デジタルコミュニケーション、プレミアムコンテンツ制作などが含まれます。

The Worldfolioは、文化、ビジネス、投資分野のレポートを制作し、グローバルメディアプラットフォームを通じて発信するメディア・コミュニケーション企業です。また、年間100万人以上の読者を有する独自のニュースサイトも運営しています。こうしたThe Worldfolioの国際的なメディア経験、経営者ネットワーク、市場インテリジェンスを基盤として、Worldfolio Global Servicesは、グローバルコミュニケーション、海外市場参入、パートナー開拓、商業戦略、クロスボーダー事業開発に関するコンサルティング支援を提供しています。

本提携のもと、WGSとAREAは、欧州、北米、南米におけるプレゼンス強化を目指す日本および韓国のクライアントに対し、広告およびコミュニケーションキャンペーンで協力していきます。本取り組みは、The Worldfolioの広範なコンサルティングおよびコーポレートコミュニケーション活動の一環として、WGSを通じて実施されます。この枠組みにおいて、WGSはクライアント機会の創出および支援を担い、AREAは対象市場における現地の専門知識と実行力を提供します。

本協業を通じて、WGSは海外事業展開を進めるクライアントに対し、より実践的なコミュニケーション支援を提供する体制を強化していきます。同時に、AREAにとっても、The WorldfolioのネットワークおよびWGSのコンサルティング活動を通じて、日本および韓国企業との協業機会を拡大することが期待されます。

The Worldfolio共同創業者のAntoine Azoulayは、次のように述べています。

「AREA Global Communicationとの本提携を通じて、WGSは、欧州および米州においてコミュニケーションや広告施策の展開を目指す日本および韓国のクライアントへの支援体制を強化していきます。本協業により、The Worldfolioのコンサルティングおよびコーポレートコミュニケーション部門が提供するサービスの価値をさらに高められるものと考えています。」

AREA経営陣がThe Worldfolioの専門家ネットワークに参画

また、AREAの経営陣メンバーは、The Worldfolioの専門家ネットワークに参画し、選定されたWGSプロジェクトにおいてアドバイザリー支援を提供します。

AREAの創業者兼CEOであるFernando Riusは、同社の設立以来、長期的な成長と国際展開を主導してきました。また、AREAのExecutive DirectorであるGonzalo Sanchezは、主要な国際ブランドでの上級職を含め、コミュニケーションおよびマーケティング分野で豊富な経験を有しています。

両氏のThe Worldfolio専門家ネットワークへの参画により、WGSがクライアント向けに展開するキャンペーンにおいて、さらなる戦略的知見と地域市場に関する専門性が加わることが期待されます。

本提携を通じて、WGSとAREAは、複数の国際市場における事業展開を目指すクライアントのニーズに応じたコミュニケーション支援を共同で提供していきます。

Worldfolio Global Servicesについて

Worldfolio Global Services（WGS）は、The Worldfolioのコンサルティング部門です。WGSは、グローバルコミュニケーション、海外市場参入、パートナー開拓、商業戦略、クロスボーダー事業開発において企業を支援しています。The Worldfolioの国際的なメディア経験、経営者ネットワーク、市場インテリジェンスを基盤としながら、複数の分野にまたがる専門家ネットワーク、およびコンサルティング、サステナビリティ、PR、広告、メディア関連分野の外部専門家とのパートナーシップも活用しています。

本件に関するお問い合わせ先

Worldfolio Global Services（WGS）コンサルティング部門

The Worldfolio PTE LTD

info@wglobalservices.com

pr@theworldfolio.com

https://wglobalservices.com/en

AREA Global Communication

area@areacg.com

https://www.areacg.com/en