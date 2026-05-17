これは使える！一級建築 学科対策「実例建築物等」をズバリ予想！厳選92件がテスト方式になった資料を2,200円で提供します！

新出問題がおおく厄介な「実例建築物等」厳選92件をテストにしました！

TAC株式会社お申込み後、すぐにPDF資料をダウンロードできます！

計画の学習を進めていく中で、受験生のみなさんが恐怖を感じるのは、新出問題が多く、暗記する範囲もキリがない「実例建築物・建築作品・建築史」ではないでしょうか。過去問を十分にやりこんできた受験生でも、総合得点が合格点を大きく超えているのに「計画」で足切りになってしまった…という方は少なくありません。

そこで、この”落とし穴”となりかねない「実例建築物・建築作品・建築史」について、この業界一筋の井澤がズバリ予想！厳選92件の渾身の予想テストを2,200円でご提供します。

＜商品詳細＞

一級学科 令和８年やまかけ！ 実例建築物・建築作品・建築史 厳選92件テスト・受講料：2,200円（消費税10%込）・教材：PDF資料のご提供

※教材現物の発送はございません。必要に応じて、PDF資料を出力してご活用ください。

・ご注意：2026年合格目標TAC建築士講座「本科生」をご受講中の方は無料です。TAC WEB SCHOOLマイページ「講座からのお知らせ」に掲載の専用Webフォームより申請してください。その際、「令和８年一級建築士試験 本試験受験番号」の入力が必要となります。また、TAC本科生の方が、受講料をお支払い後に、受験番号をお知らせいただいた場合でも返金に応じることはできません。ご注意ください。

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会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

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