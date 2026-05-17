無料PDF「家系図を作る前に知っておきたい7つのポイント（2026年版）」無料配布開始｜家系図文化を次の世代へ

家系図作成代行センター 株式会社

無料PDFの配布は、家系図文化の普及活動の一環として行うものです。

「家系図を作る前に知っておきたい7つのポイント（2026年版）」本編

家系図作成代行センター株式会社（北海道札幌市、代表取締役・行政書士 渡辺宗貴）は、家系図文化の普及を目的として、無料PDF「家系図を作る前に知っておきたい7つのポイント（2026年版）」の無料配布を開始いたしました。

当社ではこれまで累計5000件以上の家系図調査を行い、現在も月300件以上のご相談をいただいております。

近年では、終活やルーツ探し、ファミリーヒストリーへの関心の高まりとともに、「家系図を作ってみたい」という声も増えています。

一方で、

・家系図はどこまで遡れるのか

・戸籍はどうやって集めるのか

・費用はどれくらいかかるのか

・業者へ頼むべきか、自分で作るべきか

など、家系図作成の基本が分かりにくいという声も多く寄せられています。

そこで当社では、家系図作成の基本を体系的にまとめた無料PDF「家系図を作る前に知っておきたい7つのポイント（2026年版）」の無料配布を開始しました。

本編では、家系図作成の基本知識や戸籍調査の流れなどを解説し、コラム編では、実際の調査現場で起きた出来事や、家系図文化についての読み物を収録しています。

「家系図を作る前に知っておきたい7つのポイント（2026年版）」コラム編

家系図は単なる先祖調べではなく、「自分はどこから来たのか」を考える文化でもあります。

当社では今後も、家系図文化を次の世代へ伝えていくため、情報発信を続けてまいります。

■ 無料PDF概要

【本編】

家系図の作り方、戸籍調査、費用、どこまで遡れるのか等を解説

【コラム編】

実際の家系図調査の現場や、家系図文化についての読み物を収録

無料PDFは、メールマガジン登録後にご覧いただけます。

▼ 無料PDF案内ページ

https://historie.e-kakeizu.com/p/7h-p?ftid=epFbn9LktTsH

■ 代表コメント

家系図作成代行センター株式会社

代表取締役・行政書士 渡辺宗貴

家系図調査では、「もっと早く知っていれば」「何から始めればいいのか分からなかった」という声を多くいただきます。

家系図は専門的に見えるかもしれませんが、本来はもっと身近で、家族の歴史を知るための文化だと思っています。

今回のPDFが、家系図や先祖に興味を持つきっかけになればうれしく思います。

■ 関連URL

無料PDF案内ページ

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■ 本件に関するお問い合わせ先

家系図作成代行センター株式会社

担当：渡辺宗貴

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携帯：090-3019-4418

MAIL：info@e-kakeizu.com